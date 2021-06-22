صفقات النصر | 3 أندية تنافس العالمي على باولينيو

تتنافس ثلاثة أندية بجوار النصر السعودي، على ضم لاعب برشلونة الأسبق البرازيلي باولينيو بعد فسخ عقده بالتراضي مع نادي جوانجزو إيفرجراند، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وانتقل باولينيو إلى النادي الصيني في 2015، لكنه لم يتمكن من إكمال عقده بسبب جائحة كورونا وقيود السفر ونجح في تسجيل 74 هدفًا وخاض 172 مباراة وفاز بثمانية ألقاب مع غوانغزو.

ويرغب نادي أتليتكو مدريد وجالطة سراي التركي وبنفيكا البرتغالي والنصر السعودي، في التعاقد مع اللاعب البرازيلي خلال الميركاتو الصيفي 2021، حسبما ورد بصحيفة إسبن البرازيلية.

ويسعى المدير الفني الحالي لفريق بنفيكا والهلال السعودي سابقًا البرازيلي خورخي جيسوس، في التعاقد مع باولينيو، كما يأمل مواطنه مانو مينيزيس المدير الفني للعالمي في جلبه إلى الرياض.

وحصل صاحب الـ32 عامًا على حوالي 7 ملايين ريال برازيلي شهريًا، ولا يزال يفكر في العودة إلى كرة القدم الأوروبية بدلاً من العودة إلى البرازيل.

وافتتح النصر الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب فريق جوانزو إفرجراند الصيني، ثم وقع بعد ذلك مع الكاميروني فينسنت أبو بكر مهاجم بيشتكاش التركي.