فلاش باك 2017.. ليفربول يتعاقد مع محمد صلاح

نجح نادي ليفربول في مثل هذا اليوم من عام 2017، في التعاقد مع جناح الفريق الدولي المصري محمد صلاح قادمًا من نادي روما الإيطالي، بعقد يمتد لمدة خمسة أعوام، في صفقة كلفت خزينة الريدز 42 مليون يورو وقتها بخلاف 8 ملايين يورو تصرف مكافآت.

وتعتبر صفقة محمد صلاح من أهم صفقات ليفربول خلال السنوات الأخيرة وتحديدًا مع المدير الفني يورجن كلوب، بالإضافة إلى التعاقد مع الحارس أليسون بيكر والمدافع فيرجيل فان ديك.

وخاض مو صلاح 203 مباراة بقميص ليفربول، استطاع أن يسجل 125 هدفًا، كما صنع 43 هدف وساهم في تسجيل 168 هدف، وتوج مع ليفربول بأربعة بطولات وهي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وتوج بالعديد من الجوائز الفردية، حصل على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا، وفاز بجائزة الحذاء الذهبي مرتين موسم 2017/2018 و 2018/2019، وخسرها الموسم الماضي لصالح مهاجم توتنهام هاري كين بفارق هدف وحيد.

كما أصبح أول لاعب أفريقي يسجل 32 هدفًا بالدوري الإنجليزي الممتاز، في الموسم الأول مع ليفربول، وأسرع لاعب يسجل 50 هدفا لصالح الريدز في 65 مباراة بجميع البطولات بموسم 2018/2019، – وأسرع لاعب يسجل 50 هدفا في البريميرليج خلال 69 لقاء بنفس الموسم.