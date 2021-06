الامارات | طيران الامارات" تعلن برنامج بث البطولات الرياضية على رحلاتها"

شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الامارات" تعلن برنامج بث البطولات الرياضية على رحلاتها" والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لن تفوت الفرصة أمام عشاق الرياضة عندما يسافرون مع طيران الإمارات هذا الصيف، سواء كانوا يتابعون منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 أو بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم UEFA Euro 2020 أو غيرها من الرياضات والبطولات الكبرى في التنس، مثل بطولة الولايات المتحدة المفتوحة وويمبلدون 2021، ونهائي الدوري الأميركي لكرة السلة NBA، بالإضافة إلى جولة لاعبي الغولف PGA والرجبي.

وستعرض قناة "Sport24" وقناة "Sport24 Extra" عبر البث التلفزيوني الحي على نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، مباريات كأس الأمم الأوروبية 2020، بما فيها المباراة الختامية التي ستقام على استاد ويمبلي بلندن يوم 11 يوليو (تموز).



وسيعرض عبر البث الحي أيضاً، اعتباراً من 23 يوليو، منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو، التي يتوقع أن يزيد عدد المشاركين فيها على 10 آلاف رياضي يمثلون 200 دولة.

وواصلت طيران الإمارات الاستثمار في تحديث المحتوى على الرحلات خلال العام الماضي، حيث أضافت نحو 100 فيلم شهرياً إلى مكتبتها الضخمة، بالإضافة إلى محتوى تلفزيوني حي وحصري، بما في ذلك برامج الشبكة التلفزيونية الأميركية المدفوعة HBO مثل The Undoing وBetty وI Know This Much is True وBetty.

ويتضمن المحتوى العربي على نظام الترفيه الجوي عشرات الأفلام الجديدة والكلاسيكية القديمة، مثل الفيلم اللبناني "بلا هيبة" وفيلم الإثارة "حملة فرعون" والفيلم الإماراتي "اهرب يا خلفان"، و"قابل للكسر" و"انت حبيبي وبس"، والمسلسل الذي عرض خلال رمضان الماضي "نسل الأغراب"، بالإضافة إلى البرامج "قعدة رجّالة" و"المواجهة" و"غني مع فايز" وبرنامج الكاميرا الخفية "مقلب بزفّة".

ومن أبرز البرامج على نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، ما يزيد على 20 من الأفلام الفائزة بجوائز، مثل نومادلاند، ذا فاذر، سول، بروميسينج يونغ وومان وغيرها. وتتضمن مكتبة الأفلام الوثائقية "القطط البرية في الهند"، و"لايف إن تن بيكتشرز" و"كينج أوتو" الذي يستعرض الفوز التاريخي لليونان ببطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم عام 2004.

وتتضمن قائمة الأفلام خلال أغسطس (آب): "راث اوف أمان" و"مورتال كومبات".

ويستمتع ركاب طيران الإمارات في جميع الدرجات بما يصل إلى 4500 قناة منوعة على نظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية، بما في ذلك أكثر من 1000 قناة لهواة السينما، و130 قناة للأطفال.

وقناتا IMG "سبورت 24" و"سبورت 24 إكسترا" هما القناتان الرياضيتان الأوليان والوحيدتان المتاحتان حصريا لصناعة الطيران من "باناسونيك أفيونيكس Panasonic Avionics ". وتقدم القناتان تغطية حصرية للبطولات العالمية في مختلف الرياضات.

وتبث "سبورت 24" على مدار الساعة طيلة العام، وتقدم لركاب الطائرات أكثر من 16 ساعة من المحتوى المباشر المتميز كل يوم. وتوفر قناة "سبورت 24 إكسترا" خيارات إضافية للرياضات الرئيسية، حيث تبث 150 ساعة إضافية مباشرة كل شهر، وستعرض خلال عام 2021 أكثر من 30 بطولة، بما في ذلك دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 المؤجلة، وكأس رايدر.

