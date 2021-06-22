شكرا لقرائتكم خبر عن يورو 2020: الأسود الثلاثة يبحثون عن صدارة المجموعة الرابعة ومباراة لا تقبل القسمة على اثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشهد مساء اليوم ملعبي ويمبلي وهامبدن بارك اخر مباراتين للمجموعة الرابعة في كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، حيث سيستضيف الملعب الأول مواجهة على قمة المجموعة بين منتخبي إنجلترا وجمهورية التشيك، في حين ستجمع المباراة الثانية بين منتخبي إسكتلندا وكرواتيا في مواجهة لا تقبل نتيجة سوى الفوز.

منتخب إنجلترا (4 نقاط – المركز الثاني) ومنتخب التشيك (4 نقاط – متصدر بفارق الأهداف) ضمنا التأهل لدور ال16 بعد نتائج المجموعات ال3 الأولى، لكنهما يعلمان ان مواجهة الليلة ستعني الصدارة وهي ما قد تعني مواجهة من العيار الثقيل في دور ال16، لأن الفائز من هذه المجموعة سيواجه وصيف المجموعة السادسة، وهي المجموعة التي تضم فرنسا، ألمانيا، البرتغال والمجر، ويحتل فيها حاليًا المنتخب الألماني المركز الثاني.

لكن الخاسر من مواجهة الليلة سيغامر بين المركزين الثاني والثالث، وهو ما قد يعني مواجهة وصيف المجموعة الخامسة (تضم إسبانيا، السويد، بولندا وسلوفاكيا)، أو احتلال المركز الثالث واللعب ضد المنتخب الهولندي أو متصدر المجموعة الخامسة.

تاريخ المواجهات بين المنتخبين ليس بالكبير، فأول مواجهة بينهما حدثت في عام 1998، ولم يلعبا من بعدها سوى 3 مواجهات أخرى، فاز المنتخب الإنجليزي في 2، وتعادلا في 1، وفاز المنتخب التشيكي في مباراة.

المنتخبان لعبا في تصفيات أوروبا المؤهلة لهذا اليورو، وفازت انجلترا ذهابًا بنتيجة 5-0، في حين فاز المنتخب التشيكي على ملعبه بنتيجة 2-1.

المواجهة الأخرى ستجمع بين منتخبي إسكتلندا (نقطة) وكرواتيا (نقطة) على ملعب الأول، وهي مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين لأن التعادل سيعني خروج المنتخبين رسميًا من البطولة، بينما الفوز سيضمن على الأقل صعود الفائز كأفضل ثالث، وربما يتأهل كثاني المجموعة.

ويمتلك المنتخب الإسكتلندي تاريخ جيد في مواجهاته للمنتخب الكرواتي، فتواجه المنتخبان في 5 مواجهات، فاز خلالها المنتخب الإسكتلندي مرتين، في حين تعادلا في 3 مناسبات.

وانتهت أخر مواجهتين بفوز المنتخب الإسكتلندي (في تصفيات مونديال 2014، فاز المنتخب الإسكتلندي ذهابًا وإيابًا).