شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق البطولة الدولية المفتوحة للاسكواش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق، اليوم الثلاثاء، البطولة الدولية المفتوحة للاسكواش، ومن المقرر أن تقام في الفترة من 22 حتى 27 من شهر يونيو الحالي، في منطقة The Park بمول العرب بمدينة السادس من أكتوبر، بتنظيم أندية وادي دجلة.

وتتمثل أهمية البطولة في كونها إحدى البطولات البلاتينية طبقًا لتصنيف الاتحاد الدولي، وتبلغ قيمة جوائزها المادية 372 ألف دولار، تقسم بالتساوي بين الرجال والسيدات، كما يشارك فيها ثمانية من أفضل اللاعبين على مستوى التصنيف العالمي للرجال وثمانية لاعبات السيدات على مستوى التصنيف العالمي للسيدات.

وتستهل البطولة بمنافسات المجموعة A في السيدات بين اللاعبتين نوران جوهر واللاعبة سلمى هاني المصنفة التاسعة عالميًا في تمام الساعة 7:00 مساءً، وتليها منافسات الرجال في المجموعة A بين كل من اللاعبين محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميًا واللاعب الصاعد مصطفى عسل المصنف الـ12 عالميًا في تمام الساعة 7:30 مساءً، وفي المباراة الثانية لمنافسات الرجال يتنافس كل من اللاعب على فرج نظيره مروان الشوربجي المصنف الخامس عالميًا في تمام الساعة الـ 8:45 مساءً.