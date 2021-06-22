شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة تونسية: جماهير الترجي تقتحم المران وتعتدي على الهوني بسبب الخسارة أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اقتحم عدد من جماهير نادي الترجي التونسي تدريب الفريق، أمس الأثنين، وأوقفوه وسط غياب لمسؤولي الفريق، بسبب الخسارة من الأهلي المصري.

وكان الترجي قد خسر بنتيجة (1-0) في ملعب رادس ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكشفت صحيفة الصباح التونسية أن جماهير الترجي حملت اللاعبين والجهاز الفني مسؤولية الهزيمة والأداء الضعيف أمام الأهلي.

وأكد التقرير أن بعضهم حاول الاعتداء على اللاعب الليبي حمدو الهوني، بينما تدخل أنيس البدري لحمايته.

كما أوضح التقرير أن الثنائي محمد أمين بن حميدة ومحمد أمين المسكيني أصيبا ببعض الخدوش نتيجة المناوشات التي حدثت.

وأتم التقرير ن الحادثة أثارت الرعب في نفوس اللاعبين خاصة بعد الغياب غير المبرر لمسؤولي الفريق.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الترجي مجددًا يوم السبت المقبل في مباراة الإياب.

ويحتاج الترجي لتحقيق الفوز بفارق هدفين من أجل خطف بطاقة التأهل، بينما يحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة أو التعادل للوصول للمباراة النهائية.