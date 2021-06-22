قمة التشيك وإنجلترا ومواجهة الزمالك والمقاصة.. أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم، الثلاثاء، عدة مباريات فى مختلف ملاعب العالم، أهمها المواجهات الحاسمة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية "يورو 2020"، بالإضافة إلى مواجهة مصر المقاصة مع الزمالك فى ربع نهائي كأس مصر.

ونستعرض لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

كأس أمم أوروبا "يورو 2020"

كرواتيا X إسكتلندا – الساعة التاسعة مساء على قناةbeIN Sports HD 2 Max

التشيك X إنجلترا – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max

كأس مصر

الزمالك X مصر المقاصة – الساعة السابعة مساء على قناة "أون تايم سبورتس"