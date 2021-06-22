اخبار الرياضه

قمة التشيك وإنجلترا ومواجهة الزمالك والمقاصة.. أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر -     

تقام اليوم، الثلاثاء، عدة مباريات فى مختلف ملاعب العالم، أهمها المواجهات الحاسمة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية "يورو 2020"، بالإضافة إلى مواجهة مصر المقاصة مع الزمالك فى ربع نهائي كأس مصر.

ونستعرض لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

كأس أمم أوروبا "يورو 2020"

كرواتيا X إسكتلندا – الساعة التاسعة مساء على قناةbeIN Sports HD 2 Max   

التشيك X إنجلترا – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max   

كأس مصر

الزمالك X مصر المقاصة – الساعة السابعة مساء على قناة "أون تايم سبورتس"

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا