«صفقة القرن».. لابورتا يبدأ أولى خطواته لضم رونالدو إلى جانب ميسي في برشلونة

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية إسبانية أن رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، يسعى لعقد "صفقة القرن" بضم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف النادي الكاتلوني، بجوار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأفادت صحيفة "آس" الإسبانية، إن لابورتا يحلم بالتعاقد مع النجم كريستيانو رونالدو، مشيرة إلى أنه يدرس عقد الصفقة التي قالت الصحيفة إنها "تبدو مستحيلة".

وأكدت الصحيفة أن هذه الخطوة من شأنها أن تكون الأقوى في تاريخ كرة القدم، وهي الجمع بين الثنائي الأسطوري ميسي ورونالدو معاً في برشلونة.

وأشارت إلى أن لابورتا لا يعرف حتى الآن هل سيوافق رونالدو على هذا العرض أم لا، خاصة وأنه لا يوجد أي شيء رسمي.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يفكر في إدخال عدد من اللاعبين بجانب المبلغ المالي لضم رونالدو، أبرزهم الفرنسي عثمان ديمبيلي، والبرازيلي فيليبي كوتينيو والإسباني سيرجي روبيرتو.

وكان رونالدو (36 عاماً) قد انضم لصفوف يوفنتوس في صيف عام 2018، قادماً من ريال مدريد بعقد يمتد حتى يونيو 2022، ونال مع يوفنتوس لقبين في الدوري الإيطالي، ولقباً في كأس إيطاليا ولقبين في كأس السوبر الإيطالي، علماً أن النجم البرتغالي سجل 101 هدف في 133 مباراة، ورغم فوز رونالدو مع ريال مدريد بـ4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا منها 3 متتالية إلا إنه فشل في قيادة يوفنتوس للفوز باللقب الغائب عن خزائنه منذ 1996.