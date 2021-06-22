كأس أوروبا: الدنمارك تحقق "المعجزة" وتتأهل إلى ثمن النهائي

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كوبنهاغن: حققت الدنمارك "المعجزة" وبلغت الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس أوروبا في كرة القدم بتغلبها على روسيا 4-1 في كوبنهاغن مستفيدة من فوز بلجيكا على فنلندا 2 صفر الإثنين في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وسجل ميكل دامسغارد (38) ويوسف بولسن (59) وأندرياس كريستنسن (79) ويواكيم ميهيلي (82) أهداف الدنمارك، وأرتيم دزيوبا (70 من ركلة جزاء) هدف روسيا.

وعوضت الدنمارك التي فجرت المفاجأة عام 1992 عندما دعيت الى البطولة في اللحظة الاخيرة لتحل محل يوغوسلافيا وتوجت باللقب، خسارتها المباراتين الاوليين أمام فنلندا (صفر 1) وبلجيكا (1 2)، وحققت فوزها الوحيد في دور المجموعات وبلغت ثمن النهائي وصيفة للمجموعة خلف بلجيكا التي حققت العلامة الكاملة.

فاجعة" إصابة

وبعدما بدأت البطولة بـ"فاجعة" إصابة نجمها لاعب وسط إنتر ميلان كريستيان إريكسن بسكتة قلبية قبيل منتصف مباراتها مع فنلندا، أنهت الدنمارك دور المجموعات بفوز كبير أسعد جماهيرها وأبقاها في المنافسة.

ودخلت الدنمارك المباراة بفرصة واحدة للتأهل وهي الفوز على روسيا بهدفين أو أكثر وهزيمة فنلندا أمام بلجيكا لبلوغ ثمن النهائي مباشرة، وحققت مبتغاها.

كما أن الفوز بفارق هدف واحد بخلاف 1 صفر وخسارة فنلندا، كانا سيكونان كافيين أيضًا لحجز الدنمارك للوصافة.

في المقابل، كانت روسيا بحاجة الى التعادل للتأهل شرط خسارة فنلندا، لكنها منيت بخسارة مذلة وخرجت خالية الوفاض.

تغيير واحد

وجدد مدرب الدنمارك كاسبر هيولماند الثقة في التشكيلة التي خسرت بصعوبة امام بلجيكا 1-2 في الجولة الثانية، فيما أجرى مدرب روسيا ستانيسلاف تشيرتشيسوف تغييرا واحدا على التشكيلة التي تغلبت على فنلندا فدفع بفيدور كودرياشوف مكان دميتري بارينوف.

وأشرك المدرب الروسي مدافع سسكا موسكو البرازيلي الأصل ماريو فرنانديز أساسيا على الرغم من تعرضه لإصابة في الظهر في المباراة ضد فنلندا حيث نقل إلى المستشفى بعد سقوط قوي اثر ارتقائه لكرة عالية.

وضغطت الدنمارك منذ البداية وخلقت الكثير من الفرص دون فعالية أمام المرمى، فيما اعتمدت روسيا على الهجمات المرتدة وكادت تفتتح التسجيل من إحداها عندما انطلق مهاجم موناكو الفرنسي ألكسندر غولوفين من منتصف الملعب وتلاعب باكثر من لاعب قبل ان يتوغل داخل المنطقة ويسددها قوية بيمناه ابعدها كاسبر شمايكل بقدميه قبل ان يشتتها الدفاع (18).

ورد لاعب وسط توتنهام الإنكليزي بيار إميل هويبييرغ بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن للحارس (29).

تسديدة رائعة

ونجح دامسغارد في افتتاح التسجيل بتسديدة رائعة بيمناه من خارج المنطقة أسشطنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس (38).

وعزز بولسن تقدم الدنمارك بالهدف الثاني عندما استغل كرة خاطئة لاحد المدافعين تابعها داخل المرمى (59).

وحصلت روسيا على ركلة جزاء اثر تدخل المدافع يانيك فيسترغارد على المهاجم البديل ألكسندر سوبوليف فانبرى لها دزيوبا مقلصا الفارق (70).

وهو الهدف الدولي الـ30 لدزيوبا فعادل الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية لألكسندر كيرياكوف.

وهي ركلة الجزاء العاشرة في البطولة حتى الآن، سجلت منها خمس وأهدرت مثلها.

وأنقذ حارس مرمى روسيا ماتفوي سابونوف مرماه من هدف ثالث بتصديه لتسديدة قوية لسيمون كيار من خارج المنطقة (76).

وتابع الحارس تألقه بتصديه لمحاولتين من مسافة قريبة الأولى رأسية لمارتن برايثوايت وتسديدة لسيمون كاير قبل أن تتهيأ الكرة أمام مدافع تشلسي الإنكليزي كريستنسن الذي سددها قوية من خارج المنطقة داخل المرمى (79).