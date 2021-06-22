التشكيل المتوقع للزمالك أمام مصر للمقاصة بالكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة مصر للمقاصة في كأس مصر.

ويلتقي الزمالك مع مصر للمقاصة في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء، في ربع نهائي بطولة كأس مصر.

ومن المتوقع أن يدفع كارتيرون بمحمود عبد الرحيم "جنش" في مركز حراسة المرمى، عل أن يقود سيف الدين الجزيري هجوم الفريق.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاصة:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمد عبدالغني، محمود حمدي الونش، محمد عبدالشافي.

خط الوسط : طارق حامد، امام عاشور، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.

جدير بالذكر أن الزمالك تأهل إلى ربع نهائي الكأس بعد الفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد في دور الـ16، بينما أقصى المقاصة نظيره سيراميكا كليوباترا بالفوز عليه بنتيجة 2-1.