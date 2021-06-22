تقارير: جماهير الترجي تعتدي على اللاعبين بعد الخسارة أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

ذكرت صحيفة "الصباح نيوز" التونسية، أن جماهير الترجي التونسي قامت بالاعتداء على لاعبي الفريق خلال التدريب الأول عقب الهزيمة أمام الأهلي بدوري أبطال أفريقيا.

وحل الأهلي ضيفا على الترجي يوم السبت الماضي، على ملعب حمادي العقربي برادس، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الفريق الأحمر فوزا غاليا على الأراضي التونسية بهدف دون رد سجله محمد شريف.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الصباح نيوز"، فقد صبت جماهير الترجي غضبها على اللاعبين خلال التدريبات.

وقالت: "عودة الترجي اليوم إلى التدريبات بعد الهزيمة أمام الأهلي لم تكن في أفضل الظروف".

وأضافت: "اقتحم عدد من جماهير الترجي ملعب التمرين وسط غياب تام لمسئولي الفريق، وصبت الجماهير غضبها على اللاعبين وحملتهم مسئولية الهزيمة والأداء المتواضع أمام الأهلي".

وتابعت: "حاولت بعض الجماهير الاعتداء على حمدو الهوني وتدخل أنيس البدري لحمايته قبل أن يتعرض للاعتداء هو الآخر".

وبحسب مصادر خاصة بالصحيفة، فإن محمد أمين بن حميدة ومحمد أمين المسكيني تعرضا لبعض الإصابات والخدوش نتيجة للمناوشات.

جدير بالذكر أن الأهلي سيستضيف الترجي يوم السبت المقبل (26 يونيو) في القاهرة، ضمن إياب نصف نهائي دوري الأبطال.