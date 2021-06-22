اسكتلندا تواجه كرواتيا وإنجلترا تسعى لتحسين الأداء في يورو

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

يتأهب المنتخب الاسكتلندي لمواجهة نظيره الكرواتي اليوم الثلاثاء في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).

ويخوض المنتخبان المباراة المقررة على ملعب "هامبدن بارك" في جلاسجو بهدف الفوز الذي يحسم التأهل لدور الستة عشر، على الأقل ضمن أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث في المجموعات الست بالبطولة، حيث حصد كل منهما نقطة واحدة حتى الآن.

وسيفتقد المنتخب الاسكنلندي في المواجهة جهود نجمه الجديد بيلي جيلمور الذي تأكد إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وشكل غياب لاعب خط الوسط جيلمور صدمة للمنتخب الاسكتلندي، بعدما تألق اللاعب في أول مشاركة له بالتشكيل الأساسي للمنتخب، وذلك في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي مع المنتخب الإنجليزي يوم الجمعة الماضي.

وفي المجموعة نفسها، يلتقي المنتخب الإنجليزي نظيره التشيكي على ملعب "ويمبلي" في لندن، في صراع على الصدارة حيث يمتلك كل منهما أربع نقاط ويتفوق المنتخب التشيكي بفارق الأهداف.

وتأثر المنتخب الإنجليزي أيضا بعدوى كورونا، حيث اضطر لاعباه ماسون مونت وبنجامين تشايلويل للخضوع للعزل الصحي بسبب مخالطة جيلمور، وقد يغيبا عن مباراة اليوم.

وضمن المنتخبان الإنجليزي والتشيكي التأهل بالفعل إلى دور الستة عشر بغض النظر عما ستسفر عنه نتائج الجولة الثالثة من مباريات المجموعة.

لكن المنتخب الإنجليزي يتطلع إلى استعراض تطور في المستوى بعد الانتقادات التي وجهت له من قبل وسائل الإعلام، عقب الأداء المخيب للأمال في مواجهة اسكتلندا.