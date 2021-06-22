شكرا لقرائتكم خبر عن «مينا جولفرز» بطل سلسلة الدوري الإماراتي للجولف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثبتت سلسلة الدوري الإماراتي لهواة الجولف المصغرة الافتتاحية في عقارات جميرا للجولف نجاحاً هائلاً حيث قدم فريق «مينا جولفرز» برعاية وورلد وايد جولف عرضاً رائعاً ليحققوا اللقب على ملعب النار.

تهدف السلسلة الأولى من نوعها إلى منح لاعبي الجولف تجربة اللعب في حدث احترافي وقد تم إنجاز المهمة، مع إعداد رائع يتضمن تغطية تلفزيونية مباشرة لكل الأحداث المثيرة.

ورحبت السلسلة بالضيف المرموق شيف كابور المحترف في الجولة الأوروبية للجولف، وهو سفير الدوري الإماراتي لهواة الجولف، وأبدى النجم الهندي، الذي يتمتع بخبرة كبيرة في اللعب في الأحداث الاحترافية، إعجابه بالسلسلة المصغرة، وقال: «أعتقد أنه من الرائع أن تكون قادراً على ابتكار بطولة تشبه البطولات المحترفة، كنت أشعر ببعض التوتر على نقطة الانطلاق الأولى، لذا يمكنني أن أتخيل ما كان يمر به الهواة؛ لكي تكون على الهواء مباشرة في التلفزيون والضغط الذي يشعرون به، فهو حدث مختلف تماماً عن البرو-آم».