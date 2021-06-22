كوبا أمريكا.. الأرجنتين تتأهل رسمياً لدور الثمانية.. وأوروجواي تتعادل مع تشيلي بـ «النيران الصديقة»

الشارقة - اميمة ياسر -

نجحت الأرجنتين في التأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا 2020"، بعد الفوز على باراجواي، فيما تعادل منتخب تشيلي مع أوروجواي بهدف لمثله.

وفازت الأرجنتين على باراجواي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت فجر اليوم الثلاثاء، وهي المباراة التي شهدت مشاركة ليونيل ميسي للمرة 147 مع بلاده ليعادل الرقم القياسي لعدد المباريات الدولية في المنتخب الوطني.

وبهذا الفوز، أصبح رصيد الأرجنتين 7 نقاط من ثلاث مباريات في صدارة المجموعة الأولى، وبفارق نقطتين عن تشيلي، و4 نقاط عن باراجواي، و6 نقاط عن أوروجواي، فيما تتذيل بوليفيا الترتيب دون رصيد.

وتتأهل أول أربعة منتخبات في المجموعة إلى دور الثمانية.

وفي المجموعة ذاتها، تعادل منتخب تشيلي مع أوروجواي بهدف لمثله.

ومنح إدواردو فارجاس التقدم بهدف لتشيلي في الدقيقة 26، لكن لويس سواريز مهاجم أوروجواي حاول القفز للحاق بكرة عالية خلال الشوط الثاني، وفرض الضغط على فيدال ليسجل في مرماه.