بالفيديو.. الأرجنتين تفوز على باراجواي في كوبا أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز منتخب الأرجنتين على نظيره باراجواي بنتيجة (1-0) في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى من بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل.

ويدين رفاق النجم ليونيل ميسي قائد الأرجنتين بالفضل في الفوز إلى بابو جوميز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة العاشرة.

وبهذا الفوز، يرفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى سبع نقاط لينفرد بصدارة ترتيب المجموعة الأولى، متفوقا على أقرب ملاحقيه تشيلي بفارق نقطتين، ليضمن التأهل إلى ربع نهائي المسابقة قبل مباراة الجولة الأخيرة.

أما منتخب باراجواي فتجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الثالث بعد خوض مباراتين.

وكان المنتخب الأرجنتيني تعادل مع تشيلي وفاز على أوروجواي في أول جولتين، بينما فاز منتخب باراجواي على بوليفيا.

وسيواجه منتخب الأرجنتين نظيره البوليفي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة والأخيرة من دور المجموعات، بينما ستلعب باراجواي ضد تشيلي وأوروجواي.

وانطلقت بطولة كوبا أمريكا في البرازيل بمشاركة 10 منتخبات، تم تقسيمهم إلى مجموعتين ليتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى دور الثمانية، ويودع المنتخبان صاحبا المركز الخامس المسابقة.

ملخص المباراة:

دخل المنتخب الأرجنتيني في أجواء المباراة مبكرا وأهدر سيرجيو سيرجيو فرصة تسجيل هدف بعد مرور سبع دقائق من المباراة.

افتتح بابو جوميز التسجيل لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء بعدما استغل تمريرة ذكية من دي ماريا بين الخطوط داخل المنطقة، ليودع الكرة في شباك باراجواي متفوقا على الحارس أنتوني سيلفا بطريقة رائعة.

وكاد النجم ليونيل ميسي أن يضاعف النتيجة للأرجنتين في الدقيقة الـ17 بتسديدة قوية من ركلة حرة لولا مرور الكرة بجوار القائم الأيمن لمرمى منتخب باراجواي.

وتراجع أداء المنتخب الأرجنتيني في الشوط الثاني دون أن يشكل لاعبوه أي خطورة حقيقية على مرمى باراجواي.

وسجلت الأرجنتين هدفا في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لكن تم إلغائه بداعي التسلل، لتنتهي المباراة بفوز رفاق ميسي (1-0).

تشكيل الأرجنتين: إيميليانو مارتينيز، ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، جيرمان بيزيلا، نيكولاس تاجليافيكو، لياندرو باريديس، جايدو رودريجيز، بابو جوميز، ليونيل ميسي، أنخيل دي ماريا، سيرجيو أجويرو.

تشكيل باراجواي: أنتوني سيلفا، ألبيرتو إسبينولا، جوستافو جوميز، جونيور ألونسو، سانتياجو أرزامينديا، أندريس كوباس، بيريز دا موتا، كاكو، ميجيل ألميرون، أنخيل روميرو، جابرييل أفالوس.