بالفيديو.. لوكاكو يعادل رونالدو وفينالدوم في صراع هدافي يورو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

اشتعل الصراع حول جائزة هداف بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، بعدما عادل المهاجم روميلو لوكاكو لاعب منتخب بلجيكا، ثلاثة لاعبين أخرين في صدارة الترتيب.

وأحرز لوكاكو هدفاً في شباك منتخب فنلندا في الدقيقة 81 من عمر اللقاء الذي يقام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة.

ووصل لوكاكو إلى الهدف رقم 3 له في البطولة، بعدما كان أحرز ثنائية في مباراة بلاده أمام منتخب روسيا في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وبذلك عادل لوكاكو كل من كريستيانو رونالدو لاعب منتخب البرتغال، باتريك شيك لاعب منتخب التشيك، وجورجينيو فينالدوم لاعب منتخب هولندا، بثلاثة أهداف لكل منهم في صدارة جدول ترتيب هدافي البطولة.