نتيجة مباراة الارجنتين وباراجواي في كوبا امريكا 2021..راقصو التانجو يخطفون الصدارة

تعرف على نتيجة مباراة الارجنتين وباراجواي التي لُعبت صباح اليوم الثلاثاء 22 يونيو، ضمن منافسات دور مجموعات بطولة كوبا أمريكا 2021، لحساب الجولة الثالثة بالمجموعة A.

فاز منتخب الارجنتين بهدف دون رد على باراجواي، سجله لاعب نادي أتالانتا السابق وإشبيلية الحالي أليخاندرو جوميز في وقت مُبكر من الشوط الأول، ليمنح التانجو صدارة هذه المجموعة، في استغلال مثالي لسقوط الشريك السابق في الصدارة، منتخب تشيلي، في فخ التعادل أمام رفاق لويس سواريز.

المباراة التي نُقلت على قناة بي إن سبورتس القطرية 5 و6 باقة MAX بصوت المعلق الرياضي الليبي محمد بركات، بدأت سريعة من جانب الارجنتين التي أظهرت رغبة مُلحة على الفوز بأكثر من هدف.

ونجحت الارجنتين في هز شباك باراجواي عن الدقيقة 10 بهدف سجله صانع ألعاب نادي إشبيلية الإسباني أليخاندرو جوميز بعد تلقيه تمريرة سحرية من أنخل دي ماريا الذي بدأ في التشكيل الأساسي لأول في هذه البطولة.

ومرر نجم نادي باريس سان جيرمان كرة بينية قاتلة في عمق دفاع منتخب باراجواي، ضرب بها مصيدة التسلل بنجاح، لتذهب الكرة أمام أليخاندرو جوميز الذي لم يجد أدنى مشكلة في تسديدها من لمسة واحدة في الزاوية الضيقة للحارس المخضرم أنتوني سيلفا.

وشهدت الدقيقة الثامنة من المباراة إهدار المنضم حديثًا لصفوف برشلونة، سيرخيو أجويرو، لفرصة لا تضيع بعد تمركزه داخل منطقة الجزاء بشكل صحيح لحظة إعادة أحد المدافعين للكرة بالرأس إلى الخلف بشكل خاطيء، لكن تسديدة أجويرو ذهبت سيئة للغاية فوق العارضة بقليل رغم أن المرمى كان خال تمامًا!.

وقبل نهاية الشوط الأول من المباراة التي احتضنها ستاد ماني جارينشا الوطني بمدينة برازيليا بالبرازيل، كاد يتسبب أنخل دي ماريا في هدف جديد لصالح الأرجنتين، إلا أن تقنية الفار رفضت احتساب الهدف بسبب تواجد ليونيل ميسي في التسلل لحظة تسديد أنخل دي ماريا لكرة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتدت من يد الحارس لتذهب إلى أليخاندرو جوميز الذي مرر عرضية أخفق المدافع في تشتيتها ليضعها في مرماه بالخطأ عند الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني أجرى المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، سكالوني، أكثر من تغيير لضبط إيقاع خط الوسط، فسحب سيرخيو أجويرو من الهجوم لإشراك نجم وسط لاتسيو خواكين كوريا، ثم أخرج أليخاندرو جوميز الذي تراجعت لياقته البدنية لتنشيط الوسط باللاعب رودريجو دي باول.

وحافظت الأرجنتين على فوزها كما فعلت في مباراة أوروجواي بالجولة الثانية، لتعتلي صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل مع تشيلي في الافتتاح.

ويحتل منتخب باراجواي المركز الثالث برصيد 3 نقاط من مباراتين، ويتذيل منتخب بوليفيا المجموعة من دون نقاط بعد خوضه لمباراتين، ويتقدمه منتخب أوروجواي بنقطة واحدة حققها من تعادل صعب مع تشيلي في وقت سابق من مباريات اليوم في كوبا أمريكا 2021.