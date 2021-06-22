الصديقان في تشكيلة الارجنتين ضد باراجواي بقمة مباريات اليوم في بطولة كوبا أمريكا

تواجد أسطورة برشلونة ليونيل ميسي جنبًا إلى جنب صديقه المقرب سيرخيو أجويرو على رأس تشكيلة الأرجنتين في قمة مباريات اليوم الثلاثاء 22 يونيو امام باراجواي لحساب الجولة الثالثة من مجموعات كوبا امريكا 2021، بينما يدخل المنتخب الباراجوياني اللقاء بتشكيلته الأساسية.

وأجرى المدير الفني لمنتخب الارجنتين، سكالوني، تغييرات على التشكيلة التي بدأ بها أمام أوروجواي في مباراة الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة كوبا أميركا.

حيث دفع منذ البداية بالثنائي “سيرخيو أجويرو” و”أنخيل دي ماريا” وفضل إراحة “لاوتارو مارتينيز” و”نيكولاس جونزاليس”، وفي الرواق الأيسر تم تفضيل “نيكولا تاليافيكيو” على حساب “ماركوس أكونا”.

وتحتل الأرجنتين المركز الثاني في المجموعة برصيد أربع نقاط خلف تشيلي المتصدر بخمس نقاط، أمام باراجواي فيحتل المركز الثالث برصيد ثلاثة نقاط.

وتربط ليونيل ميسي علاقة صداقة وطيدة مع الهداف التاريخي لنادي مانشستر سيتي سيرخيو أجويرو، وكانت لتلك الصداقة الفضل في موافقة أجويرو على الانتقال إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي 2021 بالمجان عكس كل التوقعات التي صبت نحو انتقاله إلى يوفنتوس أو العودة لناديه السابق في الليجا أتلتيكو مدريد.

تشكيلة الارجنتين الاساسية اليوم

مارتينيز

تاليفيكيو – بيتزيا – روميرو – مولينا

باريديس – رودريجيز – جوميز

دي ماريا – أجويرو – ليونيل ميسي

تشكيلة باراجواي الاساسية اليوم

سيلفا

أرزامينديا – جوميز – ألونسو – إسبانيولا

روميرو – بيريس – كوباس – ألميرون – روميرو

أفالوس