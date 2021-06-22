صورة | ميسي يفي بوعده مع مشجع برازيلي ويوقع على ظهره بسبب وشم

يصول ويجول النجم الارجنتيني ليونيل ميسي حاليًا في بطولة كوبا أمريكا 2021 بغية تحقيق لقب طال انتظاره رفقة منتخب التانجو في بطولة قارية تلعب على الأراضي البرازيلية، وفي تلك الأثناء تقع بعض اللقطات الطريفة مع عشاق ناديه برشلونة ممن يعيشون في البرازيل.

قاد البولجا منتخب التانجو لتحقيق أربعة نقاط في المجموعة الأولى ببطولة كوبا أمريكا 2021 حتى الآن، بعد تسجيله هدف من ركلة حرة في التعادل ضد تشيلسي، وصناعة هدف الفوز على أوروجواي.

وبدوره حافظ ليونيل ميسي على وعده هذا الأسبوع، من خلال قيامه بالتوقيع على ظهر مشجع برازيلي، قام بوشم صورة لنجم الغريم مساحة كبيرة على جسده.

وكانت الصورة لميسي وهو يحمل قميصه في ملعب سانتياجو برنابيو خلال مباراة الكلاسيكو ، عندما تغلب برشلونة على ريال مدريد في عام 2017.

ورأى ميسي الوشم على موقع إنستجرام لتبادل الصور، عندما نقلت إحدى وسائل الإعلام القصة، ثم علق على المنشور قائلاً: إنه يحب الوشم وأنه يود التوقيع عليه.

وكي يُحافظ ليو ميسي على كلمته، ذهب مباشرة إلى المشجع المحظوظ، ووضع توقيعه النفيس على ظهره، نظرًا لكونه برازيليًا ولكن يُشجع فريق برشلونة.

وأبقى هذا المشجع على الذكرى إلى الأبد، حيث ذهب مباشرة إلى راسم التاتو الخاص به، والذي قام بتحويل توقيع ليو من حبر على الجلد إلى حبر أسفله.

وتجدر الإشارة إلى أن المشجع البرازيلي حصل على ما تتمناه إدارة البلاوجرانا، والتي تريد أن يوقع لها النجم الأرجنتيني كذلك، ولكن على عقود البقاء في ملعب كامب نو.

صورة توقيع ميسي على الوشم