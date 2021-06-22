عماد متعب : حالتي الصحية جيدة .. ويؤكد الدوري للأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - طمأن النجم عماد متعب، كابتن الأهلي ومنتخب مصر السابق, مشجيعه على حالته الصحية في الفترة الأخيرة.

وقال "متعب" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحكاية"، المذاع عبر فضائية " mbc مصر": إنه لا يعاني مشاكل صحية كبيرة، لافتًا إلى أنه تعرض للتعب منذ فترة ودخل المستشفى، حيث كان يعاني من حصاوى بالكلي ومشاكل القولون، وجميعها مرت بخير.

وأضاف أنه أجرى عملية جراحية في عينيه منذ شهر وأكثر والجمهور لاحظ أثارها عليه أمس أثناء استضافته بأحد البرامج التلفزيونية ، قائلا : هسافر علشان أطمئن على حالتي الصحية.. لكني أؤكد إن كلها حالة مرضية يمكن التعامل معها بالنسبة لحالتي.. ولا أعاني أي مشاكل صحية، وفكرة سفرى للاطمئنان.

ومازح أديب، نجم الأهلي، قائلا : مين هياخد الدوري؟، ليرد متعب، قائلا : مش عاوز أزعل حضرتك.. أتمنى الأهلى ياخد الدوري، مستطردا : الأهلي هيأخذ الدوري لما يفوق من أفريقيا.