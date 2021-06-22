الامارات | مارسيلو: دبي من الوجهات المفضلة لديّ للسياحة

شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيلو: دبي من الوجهات المفضلة لديّ للسياحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل دبي استقطاب نجوم الرياضة العالميين الذي يتخذون منها مقراً للإقامة والاستثمار والتدريب، حيث يبحث النجم البرازيلي مارسيلو فييرا دا سيلفا جونيور لاعب نادي ريال مدريد، سبل الاستثمار وإقامة مشاريع في إمارة دبي. جاء ذلك خلال زيارته لمقر مجلس دبي الرياضي، ولقاء أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومساعد الأمين العام للمجلس ناصر أمان آل رحمة.

ووفق بيان صحافي من المجلس فقد ناقش النجم البرازيلي العديد من المشاريع والمبادرات خلال اللقاء، وأعرب عن رغبته في العمل مع مجلس دبي الرياضي في تطوير رياضة كرة القدم في الإمارات، خصوصاً على المستوى الأكاديمي والصالات والشاطئية.

وعبّر النجم البرازيلي مارسيلو عن سعادته بزيارة الإمارات بشكل مستمر وبانبهاره بمشاهد التطور والمرافق السياحية والعمرانية الجميلة والجديدة التي يشاهدها في كل زيارة، وأكد أن دبي من الوجهات المفضلة لديه للسياحة ولقاء الأصدقاء، خصوصاً أنها تضم كل ما يحتاجه الزائر من مزيج بين التراث العريق والمنشآت الحديثة، كما تضم تنوعاً كبيراً في الجنسيات يجتمعون على رغبتهم في إنجاز الأعمال الناجحة، ويجمعهم أيضاً حب كرة القدم.

واصطحب أمين عام مجلس دبي الرياضي النجم الكبير في جولة بمقر المجلس، كما أهدى كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى النجم الشهير كهدية من مجلس دبي الرياضي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news