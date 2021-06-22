الامارات | أورتيغا: لاعبو منتخب الشباب نفذوا التعليمات فاكتسحوا جيبوتي بـ 8 أهداف

شكرا لقرائتكم خبر عن أورتيغا: لاعبو منتخب الشباب نفذوا التعليمات فاكتسحوا جيبوتي بـ 8 أهداف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد مدرب منتحب الشباب لكرة القدم مواليد 2003، الإسباني فرانك أورتيغا، بالمستوى الذي قدمه اللاعبون طوال شوطي المباراة أمام منتخب جيبوتي، التي أقيمت أول من أمس على ملعب «المقاولون العرب» في مصر، وانتهت بفوز كبير للإمارات بثمانية أهداف نظيفة، ضمن المجموعة الثانية، وذلك في مستهل مشواره في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، التي تستضيفها مصر حالياً.

وأكد أورتيغا في تصريحات صحافية أن اللاعبين التزموا بالتعليمات الفنية خلال المباراة، وحافظوا على شباكهم نظيفة، ليضع المنتخب أول ثلاث نقاط في رصيده، متصدراً الترتيب بفارق الأهداف عن منتخب المغرب، الذي فاز بدوره على منتخب طاجيكستان 6-1. وقال أورتيغا عقب المباراة «نتيجة المباراة تمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة منتخب طاجيكستان غداً في الجولة المقبلة، التي نسعى من خلالها للفوز، لضمان العبور».

وحقق الأبيض الشاب الفوز في المباراة بثمانية أهداف، سجلها كل من منصور المنهالي (هدفين)، وهدف لكل من محمد اليماحي، وعيسى الحراصي، وسلطان عادل، ومحمد الوافي، ومبارك بن زامه، وضاري المازمي.

ويواجه منتخب الشباب في الجولة الثانية منتخب طاجكستان غداً عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، على ملعب «المقاولون العرب».

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