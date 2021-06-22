الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقاد

انتقد مقربون من مسؤول بارز بأحد أندية دوري الخليج العربي اتخاذه قراراً بإنهاء عقد لاعب شاب، علماً بأن هذا اللاعب انتقل أخيراً إلى صفوف نادٍ آخر في المسابقة ذاتها.

مبخوت

تعجب جمهور من إطلاق بعض الشائعات الخاصة باللاعب علي مبخوت في مواقع التواصل الاجتماعي، التي ربطت بين اللاعب والانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي، في حين أنه لايزال يرتبط بعقد مع ناديه لموسم إضافي.

هواة

كشف مسؤول في الوسط الرياضي لأندية الدرجة الأولى أن عدد الفرق التي ستشارك في الموسم المقبل لمسابقات الهواة ستزداد بشكل بارز، ما يبشّر بموسم قوي وفاعل.

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