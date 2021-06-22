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عماد متعب يكيشف تفاصيل حالته الصحية.. ويوجه رسالة إلى الخطيب

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إسلام صادق 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عماد متعب، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، عن تطورات حالته الصحية.

وقال عماد متعب، في تصريحات تلفزيونية: «الأمور طبيعية، أنا كنت مهمل في صحتي، ولكن لا توجد أمور خطيرة»، موضحًا: «شعرت بالتعب عندما أصبت بفيروس ، واتضح أن لدي حصوات في الكلي، وذلك بعد الجلطة التي تعرضت لها».

أوضح: «حين أصبت بالجلطة، بدأت في تناول دواء للسيولة مدى الحياة، ولكن أطمئن الجميع أني لا أعاني من أي مشاكل صحية خطيرة، وسفري من أجل الاطمئنان فقط على حالتي».

وأضاف: «أشعر ببعض الأم في الجانب الأيسر رغم خلو التحاليل من أي مشكلة، لذلك سوف أسافر للخارج للاطمئنان بشكل كامل على حالتي الصحية»، مضيفًا: «أشكر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، لحرصهم على التواصل معي والاطمئنان على صحتي».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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