شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف عن العرض الخيالي لرحيل أليو ديانج.. ومانشستر يونايتد يراقبه أمام الترجي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت قناة الأهلي عن تلقى إدارة مجلس النادي الأحمر عرضا ماليا كبيرا من إحدى الأندية الألمانية لضم الدبابة المالية أليو ديانج لاعب وسط فريق الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لبرنامج «التريند» الذي يذاع على قناة النادي الأهلي، وصل العرض قبل بداية بطولة كأس العالم للأندية وبلغت قيمته 8 ملايين يورو، وأن الإدارة الحمراء قررت رفض العرض الكبير والتمسك ببقاء أليو ديانج خلال الفترة المقبلة للحفاظ على قوام الفريق.