شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي يكشف حقيقة رحيل مدربه علي ماهر إلى بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري، إن كافة التقارير التي تحدثت عن رحيل على ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي إلى بيراميدز غير صحيحة.

وأضاف عدنان حلبية، في تصريحات تليفزيونية: «يوجد توافق تام بين إدارة المصري وعلي ماهر، ومايتردد عن رحيله غير صحيح».

وتابع: «لا يوجد فريق يتنازل عن مدربه في هذه المرحلة الصعبة لفريق آخر، ومن الوارد أن هذه التقارير هدفها تشتيت نادي المصري وإثارة البلبلة داخل صفوفه».

وأكد: «لا يمكنني نفى أو تأكيد تواصل بعض الأندية، مع على ماهر من اجل تدريبها في الفترة المقبلة، والممكن أن يكون بيراميدز يرغب في التعاقد مع على ماهر، لكن العلاقة بيننا وبين على ماهر طيبة للغاية».

وأكمل: «المصري لن يصمم على بقاء لاعب ليس لديه الرغبة في الاستمرار مع الفريق ،ونحن حاليا نتفاوض لتمديد عقد عمرعبدالواحد والزمالك لم يفاوضنا من أجل ضم كريم العراقي».