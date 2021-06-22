شكرا لقرائتكم خبر عن الهاجري: جاهز للعودة وعكس صورة التحكيم المشرفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أكد الحكم عيسى الهاجري أن تدريبات التأهيل والعلاج الطبيعي التي خضع لها خلال الفترة الماضية في نادي الرمس، بإشراف المعالج الطبيعي خالد البرعي صاحب التجربة الميدانية والإمكانات الطبية المميزة، منحته القدرة والقوة لتجاوز الإصابة التي تعرض لها في الركبة الموسم الماضي، وثمن التقدير الذي حظي به من إدارة النادي وذلك تمهيداً لاستعادة درجة الجاهزية المطلوبة التي تعزز حضوره المشرف في الموسم الجديد بالرغبة والطموح في عكس الصورة المشرفة عن التحكيم.

وأشاد الهاجري بالجهود الحثيثة التي يضطلع بها الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، وسالم علي الشامسي رئيس لجنة الحكام في تهيئة الأجواء المطلوبة للتطور الرياضي في جميع المجالات ومواكبة أفضل مؤشرات التميز العالمية التي تؤدي في نهاية الأمر إلى تعزيز المكانة المرموقة للوطن الغالي على جميع الصعد.

وأضاف: هناك رغبة من الجميع لرفع مؤشر الأداء التحكيمي إلى أفضل درجاته ولدينا عناصر تحكيمية تمضي في طريق الأداء الجيد الذي يعكس الصورة المتميزة والمشرفة عن الصافرة الإماراتية في جميع الأوقات والمناسبات، كما أشكر الجهود الكبيرة التي يضطلع بها الحكم الدولي السابق محمد عمر نائب رئيس لجنة الحكام، وجميع أعضاء اللجنة.

ووصف الهاجري تتويجه بجائزة أفضل حكم صاعد في موسم 2010 بأنه كان أكبر دافع نحو المزيد من الأداء التحكيمي المتميز بعد مراحل من التدرج في هذا المجال.