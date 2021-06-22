أوروجواي تتعادل مع تشيلي في كوبا أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تعادل منتخب أوروجواي مع تشيلي بنتيجة (1-1) في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى من بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل.

وسجل إدواردو فارجاس هدف تشيلي في الدقيقة الـ26 من عمر اللقاء، وتعادل لويس سواريز في الدقيقة الـ66 لينهي الصيام التهديفي لأوروجواي في البطولة.

ورفع منتخب تشيلي رصيده إلى خمس نقاط لينفرد بصدارة الترتيب بشكل مؤقت، فيما ارتفع رصيد منتخب أوروجواي إلى نقطة واحدة من مباراتين ليأتي في المركز الرابع.

وكان منتخب أوروجواي خسر مباراته الأولى في البطولة أمام الأرجنتين بنتيجة 0-1، ويتبقى له مباراتين أمام بوليفيا وباراجواي.

وانطلقت بطولة كوبا أمريكا في البرازيل بمشاركة 10 منتخبات، تم تقسيمهم إلى مجموعتين ليتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى دور الثمانية، ويودع المنتخبان صاحبا المركز الخامس المسابقة.