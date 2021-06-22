بالموعد والقناة الناقلة.. الزمالك يواجه المقاصة في كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

بعد تعادله السلبي مع الجونة وفوزه بثلاثية نظيفة على أسوان لتعزيز صدارته للدوري المصري، ينتقل الزمالك للمنافسة في كأس مصر بمواجهة مصر المقاصة على ملعب إستاد السويس في ثاني مباريات الدور ربع النهائي للمسابقة الأقدم في مصر.

وتأهل الزمالك إلى ربع نهائي كأس مصر بعد فوزه على الإسماعيلي في دور الـ16 بهدف أشرف بنشرقي في المباراة التي أقيمت يوم 27 مايو الماضي، بينما وصل المقاصة إلى هذا الدور بإقصاء سيراميكا كليوباترا في لقاء أقيم يوم 20 إبريل الماضي.

ويتصارع الزمالك والمقاصة على المقعد الثاني في المربع الذهبي لكأس مصر بعد صعود بتروجيت الناشط بدوري القسم الثاني على حساب وادي دجلة، في الوقت التي الذي لم يُستكمل فيه دور الـ16 بعد تأجيل لقائي الأهلي ضد إنبي وسموحة ضد بيراميدز.

وقطع الزمالك، بطل كأس مصر 27 مرة، مشواره إلى ربع النهائي بعد تجاوز حرس الحدود (3-1) في دور الـ32 والإسماعيلي (1-0)، بينما تأهل مصر المقاصة بعد إقصاء كل من أشمون (2-0) في دور الـ32 وسيراميكا كليوباترا (2-1) في دور الـ16 من المسابقة.

ويدير مباراة الزمالك والمقاصة الحكم أحمد الغندور، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وهاني عبدالفتاح كحكمين مساعدين ومحمد عبدالحافظ كحكم رابع، في ظل غياب تقنية الفيديو عن مباريات ذلك الدور.

وسبق للزمالك مواجهة مصر المقاصة في ربع نهائي كأس مصر أيضا عام 2019، ونجح الفريق الأبيض في تحقيق الفوز بفضل هدف عبدالله جمعة على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.

وأدى الزمالك مرانه الختامي بالعين السخنة استعدادا للقاء الفريق الفيومي، حيث ضمت قائمة الفريق 22 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد.

الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي وحازم إمام.

الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي وحسام أشرف.

وفي الهجوم: سيف الدين الجزيري ومروان حمدي.

ويفقد الزمالك في مواجهة المقاصة كلا من محمد أبو جبل وحميد أحداد وعبدالله جمعة وأيمن حفني والمهاجم الصاعد أسامة فيصل، بجانب استمرار غياب التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق.

بطاقة المباراة:

الفريقان: الزمالك ومصر المقاصة.

الحدث: ربع نهائي كأس مصر.

التوقيت: الساعة السابعة مساءً.

الملعب: إستاد السويس.

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس.