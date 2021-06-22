المصري ردًا على التنازل عن علي ماهر: كلام مضحك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن الحديث عما وصفه بـ"تنازل" ناديه عن علي ماهر المدير الفني للفريق لصالح نادِ آخر مثير للضحك.

وأشار حلبية في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أنه من الوارد أن يكون أحد أندية الدوري المصري قد تحدث إلى علي ماهر بالفعل، لافتًا لعدم نية فريقه ترك مديره الفني.

وقال عضو إدارة المصري: "ما يقال عبر مواقع التواصل الإجتماعي مضحك للغاية، هل من الطبيعي أن يتنازل نادِ لفريق آخر عن مدربه؟".

وأكمل: "النادي المصري هو صانع النجوم وعلي ماهر يعرف ذلك تمامًا".

وأضاف: "هل هذا يعني أن نادِ آخر لم يتحدث مع علي ماهر؟ بالتأكيد الأمر وارد، ونحن كنادِ عريق لا نستطيع أن نسأل علي ماهر سؤالًا كذلك".

وأردف: "قد تكون البلبلة الحالية مصاغة من شخص ما لتحريك المصري من موقعه الحالي، نحن الآن في المربع الذهبي وقد تكون هذه الأنباء لإبعادنا عن مركزنا في الدوري".

واختتم: "ربما يكون بيراميدز يسعى حاليًا للتعاقد مع علي ماهر، لكن المصري بالنسبة لي هو رقم 1، لكن لا يصح لمسؤول أن يتفاوض معي على مدربي خلال هذه الفترة".