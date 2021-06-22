المقاولون: الجزيري من حق الزمالك نهائيًا حتى إبلاغنا بعدم رغبة الشراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، أن سيف الدين الجزيري لاعب الفريق المعار إلى الزمالك، يعد لاعبًا في القلعة البيضاء بشكل نهائي حتى الآن.

وأشار فتحي في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن بند الشراء النهائي في عقد استعارة الزمالك للجزيري ينص على أحقية الفريق في ضمه، على أن يصبح لاعبًا للمقاولون في حالة عدم الرغبة في تفعيله.

وقال فتحي: "عقد استعارة الزمالك لسيف الجزيري يشمل بند أحقية الشراء، أي أن به مبلغ الاستعارة وتم دفعه بالفعل، وكذلك مبلغ الشراء النهائي".

وأكمل: "بناء على ذلك، فالزمالك له الحق في ضم الجزيري بشكل نهائي وفي أي وقت، وعندما يبلغنا بأنه لا يريده فقط سيكون اللاعب تحت تصرفنا".

واختتم: "سيف الجزيري حاليًا هو لاعب الزمالك وليس المقاولون العرب، وهذا هو الوضع بناء على بند أحقية الشراء، ولن نتحدث عن أي عروض تخصه إلا بعد إعلان القلعة البيضاء لرغبتها بشأن اللاعب".