نشرة الأحد.. حقيقة اهتمام مانشستر يونايتد بديانج.. ورحيمي ينفي ما أثير حول مستقبله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الأحد 21 يونيو 2021.

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة اهتمام مانشستر يونايتد بديانج

موهبة أودينيزي الصاعدة يجرى جراحة بنجاح بعد إصابته مع شباب مصر

الرجاء المغربي ينفي رسميًا وجود مفاوضات بالقاهرة لرحيل لاعبيه

ديباي يدخل صراع هدافي يورو بهدف في مقدونيا

بلجيكا تهزم فنلندا بثنائية.. والدنمارك تضرب روسيا برباعية في يورو 2020

متعب يستعد لإجراء فحوصات طبية خارج مصر

النمسا تتأهل بصحبة هولندا.. وأوكرانيا تنتظر لعبة الحظ باليورو

"كذب ولم أتحدث مع أحد".. رحيمي ينفي ما أثير حول مستقبله

"5 لاعبين من الأهلي".. كاف يختار تشكيل الأسبوع لدوري أبطال أفريقيا

تقارير: سيتي قدم عرضا رسميا لضم هاري كين

دوناروما يغادر معسكر إيطاليا من أجل باريس (فيديو)

رسميا.. استبعاد ديمبلي من معسكر فرنسا للإصابة