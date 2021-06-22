العدد يصل لـ11.. بلجيكا والدنمارك يصحبان 5 منتخبات إلى دور الـ16 باليورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

تأهل المنتخب الدنماركي إلى دور الـ16 من بطولة اليورو بعد اكتساح روسيا برباعية مقابل هدف وحيد ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية.

واستفادت الدنمارك من فوز بلجيكا أمام فنلندا بهدفين، ليتأهل المنتخب البلجيكي في الصدارة بالعلامة الكاملة 9 نقاط، يليها منتخب الدنماركي بـ3 نقاط، متأهلا بفارق الأهداف أمام فنلندا الثالث، وروسيا الرابع التي تأكد وداعها للبطولة.

وساهم فوز بلجيكا والدنمارك في صعود 5 منتخبات رسميا لدور الـ16، وهم سويسرا، وإنجلترا، والتشيك، والسويد، وفرنسا، في انتظار نتائج الجولة الاخيرة لتحديد مراكزهم، فيما تتنافس بقية الفريق على 5 مقاعد.

وتتشكل بطولة اليورو من 6 مجموعات، في كل مجموعة 4 منتخبات، يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة، بالإضافة لأفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث وفقا لعدد النقاط في تلك المرحلة.

وبوجود أصحاب المركزين الثالث في المجموعتين الثانية والثالثة، فنلندا، وأوكرانيا، ورصيد كلا منهما 3 نقاط، تأكد تأهل سويسرا صاحب المركز الثالث بالمجموعة الأولى وفي رصيدها 4 نقاط.

كما تأكد تأهل المنتخب السويدي عن المجموعة الخامسة، حيث يحتل الصدارة برصيد 4 نقاط، قبل مواجهة بولندا في الجولة الأخيرة.

وحتى في حالة خسارة السويد مباراتها أمام بولندا، وانتهاء مباراة إسبانيا وسلوفاكيا بفوز أحد المنتخبين، يتأهل المنتخب السويدي، حيث سيحل وقتها ثالث ويتأهل ضمن المنتخبات المتأهلة كأفضل مركز ثالث.

كما صعد المنتخب الإنجليزي، والتشيكي عن المجموعة الرابعة، حيث وصلا لـ4 نقاط، ويلتقيان مساء الثلاثاء، لتحديد متصدر المجموعة، فيما تتصارع كرواتيا، وأسكتلندا للفوز في مباراتهما من أجل حصد أفضل مركز ثالث، أما في حالة تعادلهما فيودعان البطولة.

وضمن المنتخب الفرنسي تواجده في دور الـ16 قبل مواجهة البرتغال، حيث تحسم تلك المواجهة مقعده في المجموعة.

وتأهل حتى الآن 11 منتخبات إلى دور الـ16، وهم: إيطاليا وويلز وسويسرا عن المجموعة الأولى، وبلجيكا والدنمارك عن المجموعة الثانية، وهولندا والنمسا عن المجموعة الثالثة، وإنجلترا والتشيك عن المجموعة الرابعة، والسويد عن المجموعة الخامسة، وفرنسا عن المجموعة السادسة.

وتحسم مباريات المجموعة الرابعة والخامسة والسادسة موقف بقية الـ3 مقاعد المتبقية كأفضل مركز ثالث، حيث مازالت تمتلك بقية الفرق بالمجموعات الثلاث أملا في التأهل للمرحلة التالية.

ويعني وصول أي فريق لـ4 نقاط تأهله مباشرة دون النظر لبقية نتائج المجموعات الأخرى، فيما يعني التوقف عند 3 نقاط انتظار موقف المجموعات الأخرى لحسم المتأهلين.

وسبق في بطولة يورو 2016 تأهل البرتغال كأفضل ثالث بـ3 نقاط فقط، قبل التتويج بالبطولة في المباراة النهائية على حساب فرنسا صاحبة الأرض بهدف نظيف.

ووفقا للنتائج السابقة تحددت مواجهتين في دور الـ16، حيث يلتقي المنتخب الإيطالي أمام النمسا، وويلز في مواجهة الدنمارك.

ومازل المنتخب السويسري ينتظر إمام مواجهة بلجيكا أو أول المجموعة السادسة التي تضم ألمانيا وفرنسا والبرتغال والمجر.

أما المنتخب الهولندي الذي ضمن تأهله كمتصدر للمجموعة الثالثة فينتظر ثالث المجموعة الرابعة أو الخامسة أو السادسة.