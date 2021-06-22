جاريدو يكشف كواليس رحيله عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني السابق للأهلي، كواليس الفترة التي قضاها بين أسوار القلعة الحمراء، مشيرا إلى أنه لا يعرف سبب رحيله عن النادي لكنه يستطيع تخمينه.

وقال جاريدو، في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "الأهلي له مكانة خاصة في قلبي وسيظل كذلك دائما".

وأضاف: "شاهدت هدف الأهلي أما الترجي ولم تسنح لي الفرصة لمشاهدة المباراة كاملة".

وتابع: "الأهلي هو المرشح للتأهل أمام الترجي بعد تحقيق نتيجة جيدة في تونس، كان أفضل من الترجي وسيكون الأوفر حظا للتأهل إلى النهائي، وهو المرشح الأول دائمًا للفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا".

وأكمل: "قضيت عاما رائعا لي مع النادي الأهلي وعائلتي كانت تعيش وقتا جميلا، تجربتي كانت رائعة ومدهشة وأفتقد إلى القاهرة والأجازات فيها لأن مصر بلد رائعة ودائما أشعر بترحاب شديد عندما أكون في مصر".

وعن رحيله، أكد جاريدو: "الأهلي طلب مني الرحيل عن النادي ولا أعرف سبب ذلك حتى الآن، وإذا كنت سأخمن سبب رحيلي فربما يكون خسارة مباراة المغرب التطواني وعدم التأهل في دوري الأبطال".

وواصل: "أشعر بالفخر حين مقابلة مشجعي الأهلي في دول العالم المختلفة، قابلت مشجعين للأهلي في لشبونة ونيويورك وعدة دول أخرى".

واستمر: "لحظة تسجيل عماد متعب هدفه القاتل للفوز بالكونفدرالية في آخر ثانية كان جنونيا، كانت لحظة رائعة ومدهشة بالنسبة لي، لن أنسى دور متعب الذي يعد جزء من تاريخ الأهلي وسيكون دائما في ذاكرتي".

وأتم جاريدو قائلا: "أفضل من دربتهم في الأهلي هم وليد سليمان، كان لاعبا خاصا بالنسبة لي وكنت أحبه للغاية، عبدالله السعيد كذلك يمتلك شخصية لطيفة، بجانب محمود تريزيجيه ورمضان صبحي، كلهم يمتلكون الجودة ويستحقون التواجد في أوروبا".