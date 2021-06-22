قناة الزمالك: اللجنة تتفاوض مع لاعبين مصريين وأجانب.. وستجدد لزيزو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، أن اللجنة التي تدير القلعة البيضاء، ستجدد عقد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنها تتفاوض مع لاعبين مصريين وأجانب.

وقال الغندور عبر برنامج "زملكاوي" عبر قناة الزمالك "هل عندما يقوم أحد الأشخاص بمساندة مجلس ما ويدعمهم لكي يحصل على منصب في النادي او شيء من هذا القبيل ليس عيبا وعندما تقوم جماهير نادي الزمالك بدعم ناديها وهنا لا يريدون اي مناصب يكون هذا العيب؟.

وأضاف: "أريد أن يقوم جميع رموز نادي الزمالك مثل فاروق جعفر وطارق يحيى أن تدعم النادي، واريد ان يقوم اللاعبين بنفس الامر ويقود ذلك الامر شيكابالا محبوب الجماهير".

واختتم الغندوري تصريحاته: "أنا سعيد باللجنة الحالية التي قامت بالتجديد للونش وبعد أيام ستجدد لزيزو بإذن الله، وهذه اللجنة بتخلص مع لاعيبة اجانب ومصريين في الوقت الحالي".