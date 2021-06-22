مصدر بالأهلي يكشف حقيقة اهتمام مانشستر يونايتد بديانج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف مصدر بالأهلي عدم وجود أي عروض رسمية أو شفهية للتعاقد مع المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر، مشيرا إلى أن تركيز النادي ينصب في مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن العرض الوحيد الذي جاء للنادي كان من نادي العين الإماراتي، وتم إخطار مسؤوليه بتأجيل مناقشته في الفترة الحالية بسبب ارتباطات فريق الكرة.

وأضاف: "تربطنا علاقات جيدة ورائعة مع العين الإماراتي وتم إخطارهم ودياً بتأجيل مناقشة أي عروض في هذا الشأن خلال الفترة الحالية".

وأوضح: "لم تأت أي عروض رسمية مؤخرًا لديانج سوى هذا العرض، حتى الشركة الفرنسية التي طلبت بعض المعلومات في وقت سابق لم تقم بمخاطبتنا".

وتابع: "أعتقد ان الأمور واضحة، ديانج لاعب مميز ومحترم والوقت ليس مناسبا للحديث عن أي شيء الآن، لدينا مباراة مهمة حالياً مع الترجي".

وأتم المصدر قائلا: "إذا كان هناك عرض رسمي فلن نستطيع إخفائه في ظل التطور التكنولوجي الرهيب، نتعامل مع لاعبينا بمنتهى الاحترام وهم كذلك، الكل حالياً هدفه مباراة الترجي وليس هناك تفكير في أي شيء آخر".

ويستضيف الأهلي فريق الترجي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال يوم السبت المقبل، بعدما حقق فوزا غاليا في رادس خلال لقاء الذهاب بنتيجة (1-0).

وترددت بعض الشائعات في الساعات الأخيرة بأن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بصدد إرسال بعض الكشافين من أجل متابعة ديانج في مباراة الأهلي والترجي.