مشاهدة مباراة الارجنتين وباراجواي في بث مباشر ببطولة كوبا امريكا 2021

يقدم لكم موقع الخليج 365 تغطية حية لمشاهدة بث مباشر مباراة الارجنتين وباراجواي في قمة مباريات اليوم الثلاثاء 22 يونيو ببطولة كوبا أمريكا 2021، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الأولى.

تنطلق مباراة الارجنتين وباراجواي صباح اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 2:00 صباحاً بتوقيت مصر، 3:00 بتوقيت السعودية، 00:00 بتوقيت جرينتش، و4:00 فجرًا بتوقيت سلطنة عمان.

وستنقل مباراة الارجنتين وباراجواي فى كوبا أمريكا 2021 على قناة بي إن سبورتس القطرية 5 و6 باقة MAX بصوت المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف، كما تنقل على قناة سبورت تي في البرتغالية، بالإضافة الى قناة سكاي سبورت سيريا آ الايطالية.

ويحتضن ستاد ماني جارينشا الوطني بمدينة برازيليا بالبرازيل مواجهة الارجنتين وباراجواي ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم كذلك منتخبات تشيلي وأورجواي وبوليفيا.

ويتقاسم منتخب الأرجنتين صدارة المجموعة الثانية مع تشيلي ولكل منهما 4 نقاط، بينما يحتل باراجواي المركز الثالث بثلاث نقاط جمعها من الفوز على بوليفيا في المباراة الأولى، ويتذيل أوروجواي الذي لعب لقاء واحد فقط قبل خوضه لمباراة تشيلي في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين.

ويدخل رفاق ليونيل ميسي مباراة اليوم بهدف الفوز لحسم مسألة التأهل بفوز ثانٍ لضمان الوصول إلى الدور الثاني من مسابقة كوبا أمريكا، وحقق راقصو التانجو فوزاً ثميناً فى الجولة الثانية أمام أورجواي بهدف نظيف، وفى الجولة الأولي تعادل أمام تشيلي بنتيجة 1-1.

على الجانب الآخر يدخل منتخب باراجواي لقاءه الثاني ببطولة كوبا أمريكا ساعياً لتحقيق فوزه الثاني بعدما حقق الانتصار فى مباراته الأولي أمام بوليفيا ينتيجة 3-1.

يعود آخر لقاء جمع بين منتخب الارجنتين وباراجواي الى يوم 13-11-2020 فى إطار منافسات تصفيات كأس العالم 2022 وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف مقابل هدف، سجل لباراجواي اللاعب أنخيل روميو من ركلة جزاء وتعادل للتانجو اللاعب نيوكلاس جونزاليس.

الارجنتين 0-0 باراجواي

ملعب ماني جارينشا الوطني (برازيليا – البرازيل)

بطولة كوبا امريكا 2021 (المجموعة A – الجولة الثالثة)

أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة الارجنتين وباراجواي ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الأولى التي تتصدرها تشيلي برصيد 5 نقاط بفارق نقطة عن الارجنتين، بعدما سقطت تشيلي في فخ التعادل الايجابي 1/1 امام اوروجواي في وقت سابق من مباريات اليوم الاثنين

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