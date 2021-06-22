مشاهدة مباراة اوروجواي وتشيلي في بث مباشر ببطولة كوبا أمريكا 2021

يقدم لكم موقع الخليج 365 تغطية حية لمشاهدة بث مباشر لمباراة اوروجواي وتشيلي في قمة مباريات اليوم الاثنين 21 يونيو، في إحدى جولات دور مجموعات بطولة كوبا أمريكا 2021.

تنطلق مباراة اوروجواي وتشيلي في تمام الساعة 21:00 بتوقيت جرينيتش، 23:00 بتوقيت مصر، 00:00 صباحًا بتوقيت السعودية، الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت سلطنة عمان.

تُنقل مواجهة لويس سواريز وكافاني ضد أرتورو فيدال وجاري ميديل عبر قناة بي إن سبورتس 5 و6 باقة MAX، بصوت المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي، كما تنقل على قنوات أخرى مثل سبورت تي في 2 البرتغالية، وكاركول ناسيونال، وآرينا سبورت 1 الكرواتية، وكانال بلوس سبورت 3 أفريقيا، وسكاي سبورت سيري آ، وآرينا 4 المجرية.

ويستضيف ملعب آرينا بانتانال بمدينة كويابا البرازيلية، والتابع لنادي ميكستو، مواجهة تشيلي ضد اوروجواي، دون حضور جماهيري بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتعادل منتخب تشيلي في افتتاح بطولة كوبا أمريكا 2021 بنتيجة 1/1 امام منتخب الارجنتين، وفي اللقاء الثاني له أمام من هزيمة بوليفيا بهدف دون رد ليتصدر المجموعة رفقة الارجنتين، بينما تذيلت اوروجواي التي لعبت مباراة أقل بسبب خسارتها بهدف أمام الأرجنتين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ويبدأ المدير الفني لمنتخب أوروجواي، أوسكار تاباريز بمعظم العناصر الذين بدأ بهم لقاء الارجنتين الذي خسره أمام الأرجنتين في افتتاح مشواره بكأس كوبا أمريكا 2020، باستثناء غياب لاعب وسط يوفنتوس بينتانكور ومشاركة لاعب وسط انتر ميلان فيتشينو بدلاً منه.

وسيتواجد في خط هجوم اوروجواي كل من لويس سواريز وإدينسون كافاني ضمن منظومة لعب 4-3-1-2، بينما سيتواجد في خط هجوم تشيلسي الثلاثي إدواردو فارجاس وأرتورو فيدال وبريريتون، ومن خلفهم بولجار وآرانجويز وإيسلا ومينا، في منظومة 3-4-3.

اوروجواي 1-1 تشيلي

بطولة كوبا أمريكا 2021 (الجولة 3 – المجموعة الأولى)

انتهت

أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة اوروجواي وتشيلي ضمن الجولة الثانية بالنسبة لاوروجواي والثالثة بالنسبة لتشيلي التي تتصدر المجموعة الآولى مناصفة مع الأرجنتين بنفس الرصيد 4 نقاط.

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تشكيلة اوروجواي الاساسية اليوم

موسليرا- فينا- جودين – خيمينيز – جونزاليز – دي لا كروز – فيتشينو – فيدي فالفيردي – دي آراسكايتا – كافاني -لويس سواريز.

تشكيلة تشيلي الاساسية اليوم

كلاوديو برافو – سيرايتا – جاري ميديل – ماريبان – مينا – آرانجويز – بولجار – إيسلا – إدواردو فارجاس – أرتورو فيدال – بريريتون

ملخص واهداف مباراة اوروجواي وتشيلي

الدقيقة 13 | بطاقة صفراء للاعب وسط اوروجواي فيدي فالفيردي

الدقيقة 19 | بطاقة صفراء لمدافع تشيلي سيرايتا

الدقيقة 26 | جول . إدواردو فارجاس يسجل هدف تقدم تشيلي على اوروجواي بصناعة من زميله في الهجوم بريريتون.

الدقيقة 38 | التغيير الأول في المباراة بنزول روكو بدلاً من ماريبان ، تغيير إضطراري للمدير الفني لتشيلي مارتن لاسارتي.

نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلي 1/صفر عن طريق إدواردو فارجاس الذي سجل في مرمى الارجنتين كذلك.

استراحة قصيرة ونعود لتغطية احداث المباراة.

الدقيقة 46 | تغييران في منتخب اوروجواي بنزول نانديز ومارتن كاسيريس بدلاً من جونزاليز ودي لا كروز.

الدقيقة 56 | تغيير جديد في صفوف تشيلي بنزول مينيسيس بدلاً من إدواردو فارجاس.

الدقيقة 60 | تغيير ثالث في اوروجواي بنزول فاكوندو توريس بدلاً من دي آريسكياتا.

الدقيقة 66 | جول . أرتورو فيدال ، قائد تشيلي، يسجل هدف بالخطأ في مرماه لصالح اوروجواي.

الدقيقة 69 | تغييران جديدان في تشكيلة تشيلي بنزول آرياجادا وألاركون بدلاً من بريريتون وأرتورو فيدال.

الدقيقة 81 | تغييران في تشكيلة اوروجواي بنزول لوكاس توريرا وجوناثان رودريجيز بدلاً من فيتشينو وفينا.

الدقيقة 85 | أوروجواي الطرف الأفضل على مدار الشوط الثاني من المباراة والأحق في الفوز لكن دفاع تشيلي حديدي في جميع الالتحامات.

الدقيقة 90 | هجوم قوي للغاية من أوروجواي لتسجيل هدف الفوز والدخول في المنافسة على المراكز الأولى بهذه المجموعة، دون جدوى!

الدقيقة 93 | صافرة نهاية المباراة بالتعادل 1/1

بعد ساعة من الآن، ننقل لكم مباراة الارجنتين وباراجواي في بث مباشر، لحساب نفس المجموعة الأولى، في الجولة الثالثة بالنسبة لكلا الفريقين.