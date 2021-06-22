شاهد فيديو اهداف مباراة بلجيكا وفنلندا في يورو 2020.. تناغم لوكاكو ودي بروين

شاهد فيديو اهداف مباراة بلجيكا وفنلندا في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية ببطولة يورو 2020 ضمن مباريات اليوم الاثنين 21-6-2021.

تمكن منتخب بلجيكا من تحقيق الفوز على فنلندا بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب غازبروم أرينا بمدينة سانت بيتيرسبرغ في روسيا.

وسجل الهدف الأول لمنتخب بلجيكا حارس فنلندا “لوكاس هراديكي” بالخطأ في مرماه بعدما ارتطمت رأسية فيرمالين من العارضة في يده وتهادت في شباكه عن الدقيقة (74).

بينما أحرز الهدف الثاني روميلو لوكاكو في الدقيقة (81) بعدما روض تمريرة كيفين دي بروين في عمق دفاعات فنلندا قبل أن يستدير بالكرة ويطلق تصويبة قوية سكنت شباك هراديكي.

ووصل روميلو لوكاكو إلى الهدف الـ63 رفقة المنتخب البلجيكي، كما أرتقى إلى صدارة ترتيب هدافين البطولة حاليًا برصيد 3 أهداف بالتساوي مع كريستيانو رونالدو وباتريك تشيك وجورجينو فينالدوم.

وبهذا الانتصار، حقق منتخب بلجيكا العلامة الكاملة 9 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، بينما ودعت فنلندا بعدما تجمد رصيدها عند 3 نقاط.

وتقدمت الدنمارك بأعجوبه إلى المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة ذاتها بعد الفوز على روسيا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، لتصاحب بلجيكا إلى دور ثمن النهائي، برصيد 3 نقاط وبفارق هدفين عن فنلندا الثالثة.

شاهد فيديو اهداف مباراة بلجيكا وفنلندا في يورو 2020