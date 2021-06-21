شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يغيب عن المنتخب الأوليمبي في طوكيو 2020 بعد رفض ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدد مصير مشاركة محمد صلاح قائد المنتخب الوطني الأول وفريق ليفربول الإنجليزي مع المنتخب الأولمبي خلال دورة أوليمبياد طوكيو 2020 التى ستبدأ الشهر المقبل. وكشف أحمد شوبير، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي الأسبق، مصير مشاركة محمد صلاح مع المنتخب الأوليمبي في أوليمبياد طوكيو 2020.

وقال أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي، أن نادي ليفربول رفض رسميا مشاركة محمد صلاح في المنتخب الأوليمبي، مشيرا إلى أن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، يقوم ببذل أقصى جهوده من أجل تكوين منتخب قوي قادر على تمثيل مصر بشكل مميز خلال البطولة المقبلة.