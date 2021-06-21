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تقارير: مانشستر يونايتد يراقب أليو ديانج في مباراة الأهلي والترجي

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

تواصلت إدارة مانشستر يونايتد مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من أجل إرسال أحد الكشافين لمتابعة أداء أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي وذلك بحسب الصحفي الغاني «ميكي جنر».

وأوضح الحساب الغاني أن كشافي مانشستر يونايتد الإنجليزي سيتوجهون إلى القاهرة وبالتحديد ملعب السلام لمتابعة المالي أليو ديانج لاعب خط وسط الأهلي خلال مباراة الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويقدم المالي أليو ديانج أداء متميز رفقة النادي الأهلي في والبطولات القارية وهو ماجعله محط أنظار عدد من الأندية الخليجية والأوروبية.

كانت قناة الأهلي قد قالت أن صاحب الـ23 عام تلقى عرضاً مغرياً في وقت سابق من أحد الأندية الألمانية ولكن تم رفضه من الإدارة الحمراء يمكنكم متابعة التفاصيل بالضغط هنا.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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