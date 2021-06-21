شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير إيفرتون تُجبر الإدارة على التراجع عن التعاقد مع بينيتيز .. صور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعيش نادي إيفرتون أجواء غير مستقرة بسبب الخلاف بين الجماهير والإدارة حول هوية المدير الفني الجديد خلفاً للإيطالي كارلو أنشلوتي.

وفتحت إدارة النادي محادثات مع المدرب الإسباني رافا بينيتيز الذي سبق له قيادة الغريم التقليدي ليفربول والتتويج معه ببطولة دوري أبطال أوروبا، فضلاً عن العمل في ريال مدريد لفترة قصيرة ونيوكاسل.

ورفضت الجماهير الزرقاء خطوة إدارة النادي وعبرت عن غضبها من فكرة تواجد بينيتيزعلى رأس القيادة الفنية لإيفرتون خلال الموسم المقبل وعلقت الكثير من اللافتات الرافضة لتواجد المدرب الإسباني في ساحة جوديسون بارك.

وشهدت فترة تواجد بينيتيز مع ليفربول خلافات وتراشق لفظي مع إيفرتون حيث سبق ووصفه بالنادي الصغير وذلك على خلفية ديربي ميرسيسايد في موسم 2007 والذ انتهي بالتعادل السلبي.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» فإن هذه التصرفات أجبرت إدارة إيفرتون على فتح خطوط اتصال والتفاوض مع أسماء أخرى لتولي قيادة الفريق الأول خلال الموسم المقبل.

وكان الإيطالي كارلو أنشلوتي أعلن رحيله عن تدريب إيفرتون عقب تلقيه عرض من ريال مدريد، بعدما أنهى منافسة الدوري الإنجليزي في المركز العاشر برصيد 59 نقطة.

جماهير إيفرتون