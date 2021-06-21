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جوندوجان يغيب عن تدريبات ألمانيا قبل مواجهة المجر

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عمرو الصاوي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصيب لاعب الوسط إيلكاي جوندوجان، خلال مباراة منتخب البرتغال الأخيرة والتى انتهت بتفوق منتخب ألمانيا بتيجة 4-2 .

وغاب اللاعب عن تدريبات منتخب المانشافت استعدادًا لمواجهة المجر يوم الأربعاء المقبل .

وحصد منتخب ألمانيا 3 نقاط في أول مباراتين، بعدما خسر من فرنسا وفاز على البرتغال، ضمن المجموعة السادسة من بطولة يورو 2020.

وتأكد غياب لاعب بايرن ميونخ، توماس مولر بعد إصابته في مباراة البرتغال الأخيرة بحسب صحيفة بيلد الألمانية بعد شعوره بآلام في الفخذ.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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