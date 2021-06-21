شكرا لقرائتكم خبر عن جوندوجان يغيب عن تدريبات ألمانيا قبل مواجهة المجر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصيب لاعب الوسط إيلكاي جوندوجان، خلال مباراة منتخب البرتغال الأخيرة والتى انتهت بتفوق منتخب ألمانيا بتيجة 4-2 .

وغاب اللاعب عن تدريبات منتخب المانشافت استعدادًا لمواجهة المجر يوم الأربعاء المقبل .

وحصد منتخب ألمانيا 3 نقاط في أول مباراتين، بعدما خسر من فرنسا وفاز على البرتغال، ضمن المجموعة السادسة من بطولة يورو 2020.

وتأكد غياب لاعب بايرن ميونخ، توماس مولر بعد إصابته في مباراة البرتغال الأخيرة بحسب صحيفة بيلد الألمانية بعد شعوره بآلام في الفخذ.