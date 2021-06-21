شكرا لقرائتكم خبر مصفف شعر يورط منتخب تشيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتضررت استعدادات منتخب تشيلي لمباراته أمس مع أوروجواي بعدما تمت معاقبة عدد من اللاعبين لدعوتهم أحد مصففي الشعر إلى فقاعة فريقهم وسط جائحة كورونا.
وأشارت صحيفة «ماركا» الإسبانية إلى أن خرق الفقاعة لم يقتصر على هذا وإنما امتد بشكل أكبر، حيث أشارت إلى أن 5 من لاعبي تشيلي ارتكبوا مخالفات أخرى في الفندق.
كانت هذه تفاصيل خبر مصفف شعر يورط منتخب تشيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.