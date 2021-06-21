شكرا لقرائتكم خبر مصفف شعر يورط منتخب تشيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرض الاتحاد التشيلي لكرة القدم غرامات مالية على عدد من لاعبي المنتخب لانتهاكهم البروتوكول الصارم للحد من انتشار الإصابة بفيروس كورونا والمطبق في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) المقامة حاليا بالبرازيل.

وتضررت استعدادات منتخب تشيلي لمباراته أمس مع أوروجواي بعدما تمت معاقبة عدد من اللاعبين لدعوتهم أحد مصففي الشعر إلى فقاعة فريقهم وسط جائحة كورونا.

وأشارت صحيفة «ماركا» الإسبانية إلى أن خرق الفقاعة لم يقتصر على هذا وإنما امتد بشكل أكبر، حيث أشارت إلى أن 5 من لاعبي تشيلي ارتكبوا مخالفات أخرى في الفندق.