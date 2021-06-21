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مصفف شعر يورط منتخب تشيلي

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- بواسطة أيمن الوشواش - فرض الاتحاد التشيلي لكرة القدم غرامات مالية على عدد من لاعبي المنتخب لانتهاكهم البروتوكول الصارم للحد من انتشار الإصابة بفيروس والمطبق في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) المقامة حاليا بالبرازيل.

وتضررت استعدادات منتخب تشيلي لمباراته أمس مع أوروجواي بعدما تمت معاقبة عدد من اللاعبين لدعوتهم أحد مصففي الشعر إلى فقاعة فريقهم وسط جائحة كورونا.

وأشارت صحيفة «ماركا» الإسبانية إلى أن خرق الفقاعة لم يقتصر على هذا وإنما امتد بشكل أكبر، حيث أشارت إلى أن 5 من لاعبي تشيلي ارتكبوا مخالفات أخرى في الفندق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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