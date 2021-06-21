شكرا لقرائتكم خبر عن «جوبيلي» يخطف لقب كأس الوثبة في مونتبان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خطف الجواد «جوبيلي دوجورا» لجاي أوثر، لقب كأس الوثبة ستاليونز بري فرناند فلوتيه الذي جرى في مضمار مونتبان الفرنسي عصر الأحد، وبلغت جائزته 12000 يورو، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وشارك في السباق 11 خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق، وتميز بالإثارة والقوة، قبل أن يتفوق البطل «جوبيلي دوجورا» بإشراف أي بابون وقيادة الفارسة ليللى لو بمب، بفارق رأس عن «رايسك توت» بقيادة مكسيم فولون.

وقطع البطل مسافة السباق البالغ طوله 2250 متراً في زمن قدره 2:37:00 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «سيلتيك تالوت» بقيادة أنطوني واريل.

وفاز «سيول كي جنيس» بنسخة كأس الوثبة ستاليونز، التي أقيمت بمضمار دو أنتيلا في مقاطعة جاليسيا الإسبانية، الذي احتضن السباق البالغ طوله 1600 متر، وجائزته 5000 يورو، وشارك فيه 7 خيول في سن ثلاث سنوات فقط.

وقاد البطل الفارسة «سي او انكسو» بإشراف سي بوزاس، وجاء في المركز الثاني «آر الكسير» بإشراف جي كاستو وقيادة سي فيلاريهاس، فيما جاء ثالثاً «لوكودوسيرا» بإشراف أي لينارس، وقيادة سي لينارس.