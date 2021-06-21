شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يعرض 100 مليون جنيه استرليني من أجل كين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - أ ف ب

أفادت تقارير صحفية بريطانية، الاثنين، بأن نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، تقدم بعرض مقداره 100 مليون جنيه استرليني (115 مليون يورو)، للحصول على خدمات مهاجم توتنهام الدولي هاري كين، فيما توقعت شبكة «سكاي سبورتس» أن يرفض رئيس نادي توتنهام دانيال ليفي العرض المقدم من السيتي.

وكان كين الذي لم يحرز أي لقب في مسيرته حتى الآن، اعرب عن رغبته في الرحيل عن نادي شمال لندن في نهاية الموسم، لا سيما بعد فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وعلى الرغم من تتويج كاين هدافاً للدوري وأفضل ممرر فيه الموسم الفائت، فقد احتل توتنهام المركز السابع وسيغيب عن المسابقة القارية الأهم، للعام الثاني توالياً.

في المقابل، توج مانشستر سيتي بطلاً للدوري الانجليزي للمرة الثالثة في آخر أربعة مواسم.

ويسعى سيتي إلى سد الثغرة التي سيتركها رحيل مهاجمه الأرجنتيني وهدافه التاريخي سيرخيو اجويرو، المنتقل إلى برشلونة.

ويشارك كاين حالياً مع منتخب بلاده في كأس أوروبا، ولم يسجل أي هدف حتى الآن، في مباراتيه الأوليين ضد كرواتيا واسكتلندا.