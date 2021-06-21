شكرا لقرائتكم خبر عن 100 لاعبة في الجولة الرابعة من دوري «أم الإمارات» للجوجيتسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستضيف صالة جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، الخميس المقبل، الجولة الرابعة وقبل الأخيرة من دوري «أم الإمارات» للجوجيتسو، بمشاركة أكثر من 100 لاعبة من داخل الدولة، أكثرهن من المحترفات على الساحة المحلية والدولية.

وتشهد الجولة الرابعة من البطولة منافسات في ثلاث فئات هي الناشئات (تحت 16 عاماً)، والشابات (تحت 18 عاماً)، والكبار (فوق 18 عاماً)، وأصبحت حظوظ أندية الوحدة والعين والجزيرة والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وأكاديمية بالمز الرياضية (فريق 777) كبيرة في الوقوف على منصة التتويج بعد الأداء القوي خلال الجولات الماضية، وامتلاكها جميع مقومات التفوق وتحقيق إنجاز ما في البطولة.

وقال مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجوجيتسو، إن الجولة ما قبل الأخيرة من دوري «أم الإمارات» للجوجيتسو تتمتع بأهمية خاصة؛ كونها تشكل ملامح البطل لهذه البطولة الغالية في حلتها الجديدة.

وأضاف أن هذه البطولة منذ انطلاقتها أوفت بكل وعودها، لا سيما من ناحية الإقبال على المشاركة فيها، وشدة المنافسة، والأداء الراقي، الذي أظهرته اللاعبات على البساط.

وأوضح المنهالي أن دوري «أم الإمارات» للجوجيتسو يعتبر مسهماً أساسياً في إعداد جيل من لاعبات الوطن القادرات على تمثيل الدولة بشكل مشرف يليق بمكانتها على خارطة الجوجيتسو العالمية، وقد أثبتت لاعبات الإمارات علوّ كعبهن على البساط خلال البطولات السابقة ونجحن في رفع علم الدولة في كثير من المحافل العالمية.

وتابع المنهالي أن الاستمرار في تنظيم البطولات خلال فترة الصيف، يؤكد حرص الاتحاد على مساعدة اللاعبين واللاعبات على الحفاظ على معدلات عالية من اللياقة البدنية والجاهزية، خصوصاً أن الفترة القادمة ستكون زاخرة بالبطولات المحلية والعالمية.