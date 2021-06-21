شكرا لقرائتكم خبر عن موقعة نارية بين «الفرسان» والكويت في «خليجية السلة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استثمر فريق شباب الأهلي سلاح الضغط الهجومي وحقق فوزه الثاني ببطولة الأندية الخليجية ال40 لكرة السلة، وذلك على حساب الأهلي البحريني بنتيجة 105-92، في المواجهة التي جمعت الفريقين على صالة نادي شباب الأهلي بالممزر ضمن الجولة الثالثة من الدور التمهيدي للبطولة، وتساوى الفريقان في الرصيد بواقع 4 نقاط، حققها شباب الأهلي من فوزين، والأهلي البحريني من فوز واحد وخسارتين.

في مباراة ثانية، ألحق الكويت الكويتي الهزيمة الثالثة بالشمال القطري الذي يعاني غيابات مؤثرة بنتيجة 96-84، ورفع رصيده إلى 4 نقاط، فيما واصل مؤشر المستوى الفني تصاعده بعد تخطي النتائج المئة نقطة في 3 مباريات لعبت من أصل 6.

وحسم «الفرسان» فوزه على الأهلي البحريني بعد نيله الأفضلية في الربعين الأول والرابع بواقع «23-17 و27-20»، وكفل له فارق ال13 نقطة، في حين انتهى الربعان الثاني والثالث بالتعادل (27-27 و28-28).

كما حقق الكويت فوزه على الشمال بعد تفوقه في الأرباع الأول والثاني والثالث بواقع «32-23 و31-18 و17-16»، ولم يشفع للشمال أفضليته في الربع الرابع الذي انتهى لصالحه 27-16، ليحسم الكويت المباراة لمصلحته 96-84.

تصاعد الرسم البياني

وقال أحمد عمر المدير الفني لشباب الأهلي: «حققنا فوزاً مهماً على الأهلي البحريني أحد الفرق المرشحة، كما حققنا مكاسب أخرى تكمن في تألق عدد من اللاعبين، وبوجه عام الرسم البياني للمستوى الفني لفريقنا يتصاعد من مباراة إلى أخرى مما يعزز فرصتنا في حصد اللقب».

وأضاف: «سنخوض مواجهة صعبة أمام الكويت الكويتي الذي أظهر قوته، وسنلعب بكل قوتنا من أجل الفوز عليه».

وعن الفرق المرشحة قال: «باستثناء الشمال القطري الذي واجهته ظروف استثنائية، أعتبر الفرق الأربعة متساوية في الحظوظ بالنسبة لحصد اللقب ونحن نتعامل مع البطولة على هذا الأساس».

على خط آخر، حرص عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، على زيارة لاعبي شباب الأهلي في غرفة الملابس عقب مباراتهم مع الأهلي البحريني، وهنأهم بالفوز وأشاد بالأداء الذي عكس تحليهم بروح المسؤولية في تمثيل كرة السلة الإماراتية خير تمثيل، وأكد أن الأداء المشرف الذي قدموه أمام النصر السعودي والأهلي البحريني وفوزهم بالمواجهتين يؤكد إحساسهم بالمهمة الوطنية الملقاة على عاتقهم في تمثيل الدولة بالمحفل الخليجي المهم، كما أشاد بالمستوى الفني للبطولة الذي يتطور جولة تلو الأخرى بسبب تركيز الفرق المشاركة على الشق الهجومي أكثر من الدفاعي، ويعكس ذلك تصاعد النتائج لتتعدى حاجز المئة نقطة في أكثر من مباراة نتيجة عدم تركيز الفرق على الشق الدفاعي الذي يستنزف جهداً أكبر.

وأضاف: «سفراء سلة الإمارات قادرون على حصد اللقب، فشباب الأهلي يضم لاعبين متميزين أمثال سعيد مبارك وقيس وطلال وغيرهم، والجميع على مستوى عال ونحن فخورون بهم وسنستمر في دعمهم لنفرح باللقب الرابع في ختام البطولة».

وأشاد رئيس مجلس الشارقة الرياضي بمستوى التنظيم، واعتبره في القمة، لأن جميع المعنيين به يعملون من أجل إخراج البطولة بصورة مشرفة تليق بالسمعة المرموقة لدولة الإمارات في استضافة المحافل الكبرى بتميز مشهود.