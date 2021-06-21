النمسا إلى ثمن نهائي كأس أوروبا بفوزها على أوكرانيا

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بوخارست: تأهلت النمسا إلى ثمن نهائي كأس أوروبا في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخها بفوزها الثمين على أوكرانيا 1-صفر الإثنين على ملعب "أرينا ناشيونال" في بوخارست في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.

وتدين النمسا بتأهلها التاريخي في ثالث مشاركة لها في الكأس القارية بعد الاولى عام 2008 عندما استضافتها مشاركة مع سويسرا و2016، إلى لاعب وسط هوفنهايم الألماني كريستوف باومغارتنر الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 21.

ولحقت النمسا بهولندا متصدرة المجموعة وإيطاليا وويلز (المجموعة الأولى) وبلجيكا (الثانية) إلى ثمن النهائي.

وحققت النمسا الأهم لانها كانت بحاجة الى الفوز للتأهل المباشر وتفادي الانتظار حتى نهاية دور المجموعات لمعرفة مصيرها بين أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث والتي تلحق بركب المتأهلين، فيما أهدرت أوكرانيا هذه الفرصة وهي التي كانت بحاجة الى التعادل فقط لاحتلال وصافة المجموعة، وبات يتعين عليها الان الانتظار في مشاركتها الثالثة تواليا بعد الأولى عام 2012 عندما استضافتها مشاركة مع بولندا والثانية عام 2016.

وضربت النمسا موعدا في ثمن النهائي مع إيطاليا صاحب العلامة الكاملة في المجموعة الأولى السبت المقبل على ملعب ويمبلي في لندن.

وحققت النمسا فوزها الثاني في النهائيات بعدما كانت تغلبت على مقدونيا الشمالية 3-1 في الجولة الأولى، فرفعت رصيدها إلى ست نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف هولندا المتصدرة بالعلامة الكاملة عقب فوزها على مقدونيا الشمالية 3-صفر، فيما تجمد رصيد أوكرانيا عند ثلاث نقاط.

وهي المباراة الثالثة بين المنتخبين والأولى في مسابقة رسمية، حيث التقيا مرتين وديا سابقا ففازت أوكرانيا 2-1 في لفيف في 15 تشرين لاثاني/نوفمبر 2011، وفازت النمسا في الثانية 3-2 في الأول من حزيران/يونيو من العام التالي استعدادا لكأس أوروبا 2012.

وبعدما شغل مركز قطب الدفاع في المباراتين الأولين، عاد ألابا غلى مركزه الطبيعي ظهيرا أيسر.

في المقابل، عاد مهاجم شنغهاي سيبغ الصيني العملاق ماركو أرناتوفيتش إلى صفوف منتخب بلاده ولعب أساسيا بعد غيابه عن المباراة الثانية ضد هولندا بسبب إيقافه مباراة واحدة اثر شتمه لاعب مقدونيا الشمالية إزغيان أليوسكي عقب تسجيله الهدف الثالث للنمسا في مباراة المنتخبين في الجولة الاولى.

وقام مدرب أوكرانيا نجمها السابق أندري شيفتشنكو بتغيير واحد على التشكيلة التي حققت الفوز على مقدونيا الشمالية (2-1) في الجولة الثانية، حيث أشرك سيرجي سيدورتشوك مكان تاراس ستيبانينكو.

واندفعت النمسا منذ البداية بحثا عن التسجيل ولكن بدون خطورة على المرمى الاوكراني باستثناء ركلة ركنية انبرى لها ألابا وتابعها ألكسندر دراغوفيتش برأسه فوق العارضة (11).

ونجحت النمسا في ترجمة أفضليتها عندما انبرى ألابا إلى ركلة ركنية فتابعها باومغارتنر بيمناه على يسار الحارس غريغوري بوشتشان (21).

وهو الهدف الدولي الرابع لباومغارتنر.

وأنقذ حارس المرمى النمسوي دانيال باخمان مرماه من هدف التعادل بإبعاده تسديدة قوية لميكولا شابارينكو من داخل المنطقة قبل ان يشتتها الدفاع (29).

واضطر مدرب النمسا الألماني فرانكو فودا الى استبدال باومغارتنر بسبب إصابة في رأسه فدخل مكانه أليساندرو شوبف (33).

وجرب كونراد لايمر حظه بتسديدة خادعة من داخل المنطقة في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس الأوكراني بوشتشان لكن الأخير أبعدها ببراعة إلى ركنية لم تثمر (37).

وأهدر أرناتوفيتش فرصة ذهبية للتعزيز عندما تلقى كرة على كبق من ذهب داخل المنطقة من شوبف فسددها بغرابة ورعونة بجوار القائم الأيسر (42).

وتابع أرناتوفيتش مسلسل إهدار الفرص عندما تلقى كرة من مارسيل سابيتسر داخل المنطقة فسددها ضعيفة تصدى لها الحارس بوشتشان (45).

وتابعت النمسا افضليتها في الشوط الثاني وسدد كسافر شلاغر كرة قوية زاحفة من خارج المنطقة بين يدي الحارس بوشتشان (51).

وكاد المدافع ستيفان لاينر يخدع حارس مرماه باخمان برأسية من مسافة قريبة اثر محاولته ابعاد كرة من ركلة حرة جانبية، لكن الأخير حولها بيديه الى ركنية لم تثمر (62).

وحاول شيفتشنكو تعزيز خط هجومه عندما أشرك البرازيلي الأصلا مارلوس مكان شابارينكو في الدقيقة 68 وقبله فيكتور تسيغانكوف مكان روسلان مالينوفسكي (46)، لكن دون جدوى، قبل أن يلعب ورقته الاخيرة بإشراك أرتيم بيسيدين مكان المدافع فيتالي ميكولينكو (85).

وكاد رومان ياريمتشوك يفعلها قبل النهاية بثلاث دقائق من تسديدة قوية من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن.