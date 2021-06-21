يورو 2020.. بلجيكا 2-0 فنلندا.. روسيا 1 - 4 الدنمارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق منتخب بلجيكا فوزًا مثيرًا على نظيره الفنلندي، مساء اليوم الإثنين، بنتيجة 2-0، في إطار الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة 2020.

تشكيل بلجيكا: كورتوا، فيرمايلن، ديناير، بوياتا، الشاذلي، فيتسل، تروسارد، دي بروين، إيدين هازارد، دوكو، لوكاكو.

تشكيل فنلندا: هراديكى، رايتالا، تويفيو، أراخوري، أوشاوجنيسي، يورونين، لود، سبارف، كامارا، بوهيانبالو، بوكي.

ونجح روميلو لوكاكو في تسجيل هدف أول لبلجيكا بعد مرور 65 دقيقة من زمن اللقاء، لكن فيليكس بريش حكم اللقاء قرر إلغاءه بداعي وجود حالة تسلل، بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد.

وأدرك منتخب بلجيكا هدف التقدم بالنيران الصديقة في الدقيقة 74 بعد كرة عرضية حولها توماس فيرمايلن بالرأس، لترتطم في القائم قبل أن تسقط أمام الحارس لوكاس هراديكي الذي لمسها باليد لتسقط في شباكه.

وفي مبارة أخرة بنفس المجموعة، حقق المنتخب الدنماركي فوزا عريضا على نظيره الروسي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "باركن ستاديون" في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن مساء الإثنين، في الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الثانية لكأس أمم أوروبا "يورو 2020".

افتتح ميكيل دامسجارد التسجيل لمنتخب الدنمارك في الدقيقة الـ37 بتصويبة يسارية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك المنتخب الروسي.

وفي الدقيقة الـ59، عزز يوسف بولسن التقدم للمنتخب الدنماركي مستغلا هدية روسية، لتصبح النتيجة (2-0).

وقلَّص أرتيم دزيوبا الفارق لمنتخب روسيا من نقطة الجزاء في الدقيقة الـ70 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة الـ79، سجل أندرياس كريستنسن الهدف الثالث للمنتخب الدنماركي من تصويبة صاروخية في شباك المنتخب الروسي.

وجاء يواكيم ماهلي بعد ثلاث دقائق ليسجل الهدف الرابع لمنتخب الدنمارك، لتتأخر روسيا في النتيجة (4-1) بالدقيقة 82 من المباراة.

حجز منتخب الدنمارك مقعده في ثمن نهائي أمم أوروبا 2020 باحتلال المركز الثاني في المجموعة وفي جعبته ثلاث نقاط بعد تحقيق أول انتصاره له عقب الخسارة من فنلندا وبلجيكا في أول جولتين.

وسيواجه المنتخب الدنماركي في دور الـ16 أمام نظيره الويلزي وصيف المجموعة الأولى يوم السبت المقبل، في أولى مباريات الدور ثمن النهائي لليورو.